TÜBİTAK’tan GTÜ’lü Akademisyenin Projesine Destek

Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Virüsün etkisini yok etmeye yönelik antikor geliştirilmesi amacıyla proje üreten GTÜ’lü akademisyenin çalışmaları TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Kalkınma Ajansları tarafından "COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı" başlığı ile açılan proje çağrısına üniversiteler ve özel sektörden sunulan ve Ar-Ge potansiyeli taşıyan projeler için TÜBİTAK tarafından ARDEB ve TEYDEB bünyesinde değerlendirilecek projeler açıklandı. ARDEB bünyesinde 8 ve TEYDEB kapsamında 13 projenin toplam 7 milyon TL ile destekleneceği bu projeler arasında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Temel Bilimler Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Yağcı’nın sunmuş olduğu proje de yer alıyor. Prof. Dr. Yağcı, Covid-19 etkeni SARS-Cov-2 virüsünü nötralize edici nitelikte monoklonal antikorların geliştirileceği proje çalışmaları kapsamında 2 yüksek lisans öğrencisinin de TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) ile destekleneceğini ifade etti.

“Proje çıktısı yerli ilaç olarak değerlendirilebilir”

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalının sağlayacağı klinik materyalle yürütülecek proje çıktılarının yerli ilaç adayları olarak değerlendirilmesi beklentisi içinde olduklarını belirten Prof. Dr. Yağcı, proje kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerine bir an önce başlayarak projeyi en kısa sürede tamamlamayı arzu ettiklerini söyledi.