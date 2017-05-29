TÜGVA Yaz Okulu Sizleri Bekliyor

Erkek ve kız öğrenciler için açılan yaz okulunda temel dini eğitim konuları ile sosyal etkinlik programları gerçekleştirilecek. 10-15 yaş grubu öğrenciler için olan yaz okulunda ; Kuran-ı Kerim ,peygamberler tarihi , ezber, önemli şahsiyetler, Siyer-i Nebi , ilmihal ve adabı muaşeret gibi dini eğitim konuları yer alıyor. Yaz okulunda ayrıca yüzme, binicilik , lazer park , spor etkinlikleri, satranç , drama, el sanatları ve piknik gibi sosyal etkinlikler ile de öğrenciler eğlenecek.
TÜGVA , yaz okulunda , bir yandan karakter ve değerler eğitimi temel alan bir yaklaşımla öğrencilerin gönül dünyalarını zenginleştirerek manevi hazinelerine yatırım yapacak , bir yandan da sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerle gençleri hem dünyevi hem de uhrevi olarak geleceğe hazır hale getirmeyi hedefliyor. Öğretmenlerin seçiminde uzun bir mesai harcadıklarını dile getiren TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı , aynı zamanda öğrencilerin sıkılmayacağı, her gün yaz okuluna gelmesi için ilgisini çekeceği sosyal ve sanatsal faaliyetlerle dolu bir program hazırladıklarını söyledi.