TÜGVA Yaz Okulu Sizleri Bekliyor

Türkiye Gençlik Vakfı Kocaeli İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yaz okulu programı bu yıl Gebze Temsilciliğimizde de gerçekleştirilecek. 3 Temmuz 'da başlayacak olan yaz okulu 4 Ağustos 'ta son bulacak.

Erkek ve kız öğrenciler için açılan yaz okulunda temel dini eğitim konuları ile sosyal etkinlik programları gerçekleştirilecek. 10-15 yaş grubu öğrenciler için olan yaz okulunda ; Kuran-ı Kerim ,peygamberler tarihi , ezber, önemli şahsiyetler, Siyer-i Nebi , ilmihal ve adabı muaşeret gibi dini eğitim konuları yer alıyor. Yaz okulunda ayrıca yüzme, binicilik , lazer park , spor etkinlikleri, satranç , drama, el sanatları ve piknik gibi sosyal etkinlikler ile de öğrenciler eğlenecek.