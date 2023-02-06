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Tüm Türkiye’de eğitim öğretime 13 Şubat’a kadar ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iklim şartları ve Kahramanmaraş’ta meydana gelerek pek çok ili etkileyen deprem nedeniyle tüm Türkiye’de eğitim öğretime 13 Şubat’a kadar ara verildiğini bildirdi.

Tüm Türkiye'de eğitim öğretime 13 Şubat'a kadar ara verildi

06 Şubat 2023 Pazartesi 17:56

  Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin etkilediği illerden Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ardından bir açıklama yaparak tüm Türkiye’de eğitim öğretime 13 Şubat’a kadar ara verildiğini bildiren Bakan Özer, şunları kaydetti: 
  “Tüm Türkiye’de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye’de tüm okullarımızı 13 Şubat’a kadar bir hafta tatil ediyoruz. Böylece millet olarak, devlet olarak hem süreçleri daha rahat bir şekilde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer illerdeki vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırmak anlamında da bu kararı almış bulunuyoruz ama bu kararı alırken tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımızın hizmeti için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde intikal ettirilecek.” 
  


İHA
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