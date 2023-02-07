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Türk Hava Yolları 11 bin 780 gönüllüyü 80 uçuşla deprem bölgesine taşıdı

Türk Hava Yolları (THY) Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen 11 bin 780 gönüllüyü 80 uçuşla deprem bölgesine taşıdı.

Türk Hava Yolları 11 bin 780 gönüllüyü 80 uçuşla deprem bölgesine taşıdı

07 Şubat 2023 Salı 13:39

  THY, dün sabah saatlerinden itibaren başta İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan özel seferler düzenleyerek arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerine ulaşmasını sağladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu sabah saatlerine kadar Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya 80 sefer düzenlendiğini açıkladı. Ekşi yaptığı açıklamada, "AFAD'ın davetine uyarak deprem bölgesine gitmek için havalimanlarımıza gelen 11 bin 780 gönüllü vatandaşımızı 80 sefer ile Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya götürüldü. Vatandaşlarımızın gönüllü olma çağrısına yoğun talebi olduğunu memnuniyet ile görüyoruz’’ dedi. 
 
  THY uçakları deprem bölgelerinden dönecek yolcuları 100 TL karşılığında taşıyacak 
  Türk Hava Yolları, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevkini sağlayan uçakların dönüş uçuşlarını vatandaşların kullanımına açtı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada,  "Deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ noktalarına ek olarak Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. İlgili uçuşlarda yolcu düzeninin sağlanması için rezervasyonunu, mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Havaalanlarına rezervasyon olmadan gelinmemesi gerekmektedir. Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş çıkışlı direkt uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz" denildi. 
 


İHA
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