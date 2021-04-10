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Türk Polis Teşkilatı; Ülkede İç Huzur, Güven ve İstikrar Ortamının Korunmasındaki En Büyük Güvencedir

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 176. Yıldönümü münasebetiyle Vali Seddar Yavuz, Kartepe sınırları içerisinde bulunan Polis Kontrol Noktasını ziyaret edip, emniyet mensuplarının günlerini kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Türk Polis Teşkilatı; Ülkede İç Huzur, Güven ve İstikrar Ortamının Korunmasındaki En Büyük Güvencedir

10 Nisan 2021 Cumartesi 19:01

Ziyarette Vali Seddar Yavuz’a, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu eşlik etti.


Polis Kontrol Noktasında görev yapan emniyet personelleri ile bir süre sohbet eden Vali Seddar Yavuz ziyarette yaptığı konuşmalarında; “Öncelikle Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Nice sağlıklı, huzurlu milletimize hizmet etme noktasında yıllar diliyorum. Türk Polis Teşkilatı; ülkede iç huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvencedir. Polis Teşkilatımız, vatandaşlarımızın çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir güven ve huzur kapısıdır.

 

Milletimizin polisine güvendiğini ve çalışmalarını takdir ettiğini belirten Vali Yavuz; “Aziz Milletimiz polisine güveniyor, yapmış olduğu başarılı çalışmaları takdir ediyor ve her daim güvenlik güçlerimize dualarında yer veriyor.  Bu vesileyle görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.” diyen Vali Yavuz, tüm Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü tebrik ederek, sağlıklı, huzurlu, kazasız belasız, hayırlı görevler diledi. 


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