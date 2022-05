Türkiye Dilovası’nı konuşacak!

7’den 70’e tüm Dilovalılar’ı kitapla buluşturmak, öğrencilere-velilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve okumaya teşvik etmek için başlatılan “En çok Dilovası okuyor” kitap okuma projesinin tanıtım toplantısı önceki gün gerçekleşti.

GEBKİM OSB toplantı salonunda yapılan tanıtım programına Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, GEBKİM OSB Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve OSB yöneticileri, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Demiray, kamu kurum müdürleri, mahalle muhtarları, Okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

PROJENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN MUTLUYUZ

Dilovası’nda ki eğitim ve projenin bilgilendirme slaytının ardından tanıtım toplantısının açılış konuşmasını GEBKİM OSB Başkanı Vefa İbrahim Aracı yaptı.

Aracı, “Dilovası Kaymakamlığımız öncülüğünde başlatılan bu güzel projenin bir parçası olmaktan çok mutluyuz.

Projeyi il duyduğumuzda birazda kendimizi mecbur hissettik.

Çünkü bizim arkamız GEBKİM Mesleki Teknik Anadolu Lisesidir. Öğrencilerimizin gözlerinde ki ışıltıyı gördükçe eğitime katkımız her geçen gün artmaya devam ediyor. Kitap okumanın insan gelişiminde ki faydalarını çok iyi biliyoruz. Eğitimli gelecek için üzerimize düşeni her zaman yapmaya hazırız. Dilovası’nda ki herkesin bu kampanyaya sahip çıkacağını ve kitap okuma alışkanlığını kazanacağını düşünerek GEBKİM olarak bu projenin başarıya ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

EĞİTİM HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZDİR

Aracı’nın ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı açıklamasında “Göreve geldiğimizden bu yana eğitim her zaman önceliğimizdir diyerek üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya çalıştık. Eğitime dikkat çekmek için; çocuklarımız okusun diyerek makam aracımızı sattık; öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunduk.

Zorlu pandemi sürecinde de sanayicilerimizden de destek alarak, bilişim ve gelişim çağına ayak uydurmaları, eğitimlerini en iyi şekilde almaları için tüm öğrencilerimize tablet bilgisayarlar hediye ettik.

Uzman hocalarımız tarafından hazırlanan yapay zeka ürünü dijital dershaneyi ücretsiz olarak öğrencilerimizle buluşturduk. Kitap fuarımızı açarak kitaplarla Dilovamız’ı bir araya getirdik. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizde üzerine düşeni yapacak ve eğitim çıtamız yükseldiği gibi ülkesine, vatanına bağlı üretken, eğitimli gençler ülkemizi yarınlara taşıyacaktır. Çok şanslıyız ki konu eğitim olunca ilçemizde faaliyet gösteren OSB’lerimiz her zaman yanımızda oldular. OSB Başkanlarımıza ve yönetimlerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Eğitim gönüllüsü bir kaymakama sahibiz. Kaymakamımız sayın Metin Kubilay bey’in değerli projeleriyle eğitime daha çok destek vermeye devam edeceğiz.

DİLOVASI TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

İlçemizde ki her bir vatandaşımızın kitap okuma alışkanlığını artırmak için başlattığımız “En çok Dilovası okuyor” kampanyamız önemli bir başlangıç olacak ve Dilovası Türkiye’ye örnek teşkil edecek. İlçemizde ki 7’den 77’ye 52 bin kişiye 52 bin kitap dağıtacağız. Öğrencilerimiz için her türlü alt yapıyı hazırlamaya devam ediyoruz. Eğitimle birlikte sportif faaliyetlerinde artırılması içinde çalışmalarımız sürüyor. Kısacası her şey çocuklarımız için, eğitimli bir gelecek için diyerek başlattığımız “En çok Dilovası okuyor” kampanyasına tüm hemşerilerimizin destek vermesini ve en az bir kitap okumalarını diliyorum” dedi.

52 BİN KİTAP DAĞITILACAK

Programda son olarak konuşan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay yaptığı konuşmasında; “Bizim en esaslı görevimiz eğitimdir. ‘‘En Çok Dilovası Okuyor’’ kitap okuma projesi ile Dilovası’nın ülkemizde ses getireceğini, bu proje ile ilçemizde 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin kitapla buluşturulacağını, ilçemizdeki her bir vatandaşımıza bir kitap takdim ederek ilçemizin nüfusu kadar 52 bin kitap dağıtımının hedeflendiğini, yine kamu kurum ve kuruluşlarımızda, hemşehri derneklerimizin binalarında, kıraathanelerde, muhtarlıklarımızda kısacası vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yer ve mekanlarda değişik aktivitelerle kitap okuma seferberliği başlatıyoruz”

KAMPANYAYI GEBKİM’DEN BAŞLATIYORUZ

Kubilay; “İlk olarak GEBKİM OSB’nin katkılarıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. Umuyorumki diğer OSB’lerde kısa sürede “En Çok Dilovası Okuyor” kampanyasına destek vereceklerdir. Bu kampanyanın başlatılmasıyla birlikte belli programlar dahilinde ülkemizin tanınmış ilim adamları ve yazarlarını ilçemize davet edeceğiz, deneyimlerini halkımızla paylaşacaklar.

MEYDANLARDA KİTAP OKUYACAĞIZ

Kitap okuma kampanyasını daha da yaygınlaştırarak belediyemizin bulunduğu meydanda Dilovalılarla hep birlikte okuma yapacağız.

Adına da “Meydan okuma diyorum” meydanlarda halkımızın katılımıyla geniş kitleler halinde kitap okuyacağız.

Bu kampanyamızda sivil toplum örgütlerine çok görevler düşüyor. Dernek lokallerinde mutlaka bir kitap okuma köşesinin yapılmasını istiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına buradan bir çağrıda bulunarak bu kampanyaya destek olmalarını davet ediyorum. dedi.

OKULLARIMIZDA TEMATİK KÜTÜPHANELER KURACAĞIZ

Kaymakam Dr. Metin Kubilay, “Yine kütüphaneler kurulması için gayretlerimiz olacak. TEMATİK kütüphanelerin öneminden bahsederek bu projenin okullarımıza yansıyan kısmında Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri yani TEMATİK kütüphaneler kurulması için projeler hazırlayacağız. TEMATİK kütüphanelerimize ünlü Türk bilim adamlarının ismini vereceğiz. Gerekirse Kalkınma Ajansı dahil tüm tarafların kapısını çalarak herkese bu projelere destek olmaları için gayret göstermelerini bekleyip destek isteyeceğiz.

HALK EĞİTİM MERKEZİMİZİN İŞLEVSELLİĞİNİ ARTTIRACAĞIZ

Ayrıca çok önemli gördüğüm Halk Eğitim Merkezlerimizin işlevselliğini arttırarak, gençlerimizin, vatandaşlarımızın daha kolay iş bulmasını ve meslek edinmesini, işlerinde gelirlerinin yükselmesi için mevcut kursların yanında yenilerini de ekleyeceğiz.

DİLOVASI’NI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Bizim tüm gayretimiz, gençlerimizi vatandaşlarımızı, özellikle kızlarımız ve bayanlarımızı girişimcilik yönünden yetiştirmek ve istihdamlarını sağlamak. Türkiye’nin en önemli sanayi merkezlerinden birisi olan Dilovası bu çalışmalarımızın yapılması için büyük bir fırsattır. Bunu çok iyi değerlendirerek güzel sonuçlar elde edeceğiz. Geleceğin Dilovası’nı çok okumuş ve kendini geliştirmiş bir yapıya kavuşturmanın azmi ve gayreti içinde olacağız Kısacası Dilovası’nı geleceğe en iyi şekilde hazırlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kubilay, Başkan Şayir, Başkan Aracı ve protokol üyeleri törene katılan öğrencilere kitap hediye ettiler.