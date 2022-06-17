Türkiye Emlak Kulübü Derneği Darıca'da kuruldu

Türkiye genelindeki emlak sektöründe tecrübeli, vizyoner ve her biri kendi markasının kurucuları olan gayrimenkul ofis sahipleri tarafından 25 Nisan 2022 tarihinde Darıca’da kurulan ve kısa adı “Emlak Kulübü “ olan derneğin başkanlığına Fuat Özdağ getirilirken, derneğin ortak akıl ile yönetimi, geniş katılımlı komitelerle sektöre değer katmak amacıyla kurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi





İLK TOPLANTILARINI BOĞAZDA ÖZEL BİR YATTA DÜZENLENEN AKŞAM YEMEĞİNDE YAPTILAR

Fuat Özdağ’ın kurucu başkanlığını üstlendiği Emlak Kulübü Derneği’nin Başkan Yardımcılığına Mevlüt Bozdağ, Murat Uygun, Saymanlığa Seçil Yeşil, Sekreterliğe Saim Diğrak, Asil Üyeliğe ise Serhat Öztürk ve Gökhan Adıgüzel getirildi. Dernek yönetimi, üyelerle birlikte, ilk toplantı ve buluşmasını önceki gün boğazda özel bir yatta akşam yemeği eşliğinde gerçekleştirirlerken, Emlak Kulübü Derneği’nin ilk 60 üyesine sertifikaları taktim edildi.







ÖZDAĞ; ÖĞREN, PAYLAŞ, KAZAN SLOGANIYLA YOLA ÇIKTIK

Derneğin kurucu başkanı Fuat Özdağ, emlakçılık yapan, taşınmaz ticaret yetki belgesine sahip, eğitim ve teknoloji odaklı düşünen, yeniliklere ve paylaşıma açık olan meslektaşlarını bir araya getirip sektörde kaliteyi artırarak sektöre ve kamuya yarar sağlanması amacıyla ‘’ Emlak Kulübü Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Emlak sektöründe faaliyet gösteren, bu sektöre inanan ve içerisinde yer alan bütün paydaşlarını bir araya getirmek amacıyla kurulduklarına yer veren Özdağ, ‘’Öğren, paylaş, kazan’’ sloganıyla yola çıktıklarını ifade etti..





BİRLİK BERABERLİK RUHUYLA ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ

Konuşmasının devamında, Emlak Kulübü Derneği’nin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Fuat Özdağ,’’ Biz mesleğimizi çok seviyoruz, beklemek yerine mesleğin gelişimi, sorunları ve geleceği için çalışmalar yapıyoruz. Elimizi taşın altına koyup, yıllardır edindiğimiz bilgi, tecrübe ve birlik beraberlik ruhuyla bir araya gelip çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. Hepimiz, koyduğumuz hedeflerimize en kısa zamanda ulaşacağımıza ve ticari faaliyetlerimize büyük başarılarla devam edeceğimize inanıyoruz’’ dedi





HER ŞEY EMLAK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ İÇİN

Başkan Fuat Özdağ, Dernek tüzüğü hakkında da bilgi verip, amaçlarını ve bunları gerçekleştirmek adına sürdürecekleri faaliyelerden bahsederek, Emlak mesleğini icra eden, taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip, eğitim ve teknoloji odaklı düşünen, yeniliklere ve paylaşıma açık meslektaşlarını bir araya getirerek emlak sektörünün kalitesini arttırarak sektöre ve kamuya yarar sağlamayı, emlak sektörünün içinde yer alan bütün paydaşlarla birlikte çalışarak, sektörün gelişimini engelleyen problemlerin ortadan kaldırılması için mücadele ederek çözümler üretmeyi, emlak sektörünün ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtılması, yatırımcı ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek katma değer üretecek projelerin geliştirilmesini ve emlak sektörünün güçlü birlikteliği için çatı kuruluşu oluşturulmasını sağlamayı, bu çatı altındaki komitelerde sektöre hizmet eden ve sektörle bağlantılı olan tüm paydaşlarla birlikte ortak akıl ve gönüllülük esası ile hareket ederek birlikteliği ve bu birliktelikle üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamayı, üyelerinin motivasyonunu ve kazancının arttırılmasını amaçlandıklarını belirtti





ÇALIŞMALARIMIZA KATILACAK HERKESİ KULÜBÜMÜZE BEKLİYORUZ