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Türkiye Gençlerin Elinde Yükselecek

Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan ve yönetimiyle bir araya geldi.

Türkiye Gençlerin Elinde Yükselecek

27 Aralık 2018 Perşembe 14:14

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan ve yönetimini makamında kabul etti.

Samimi geçen görüşmede Baran’dan ortaya koydukları hizmetler için bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, gençlik hizmetleri noktasında ortaya konan her sürdürülebilir projenin değerli olduğunu dile getirdi. Karaosmanoğlu ayrıca, “Gençler, bu ülkenin geleceğidir. Büyük Türkiye iyi yetişmiş gençlerimizin elinde yükselecektir” dedi.

Kocaeli Alperen Ocakları Başkanı Baran Aslan görüşmede, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun 15 yıl boyunca ortaya koyduğu eserle hem kentin daha yaşanabilir olduğu hem de gençlerin ihtiyaçlarına dönük projelerin hayata geçtiğini söyledi. Nazik ziyaretleri için Alperen Ocakları yönetimine teşekkür eden Karaosmanoğlu, “Büyükşehir olarak sosyal belediyecilik anlayışını her daim önceliğimiz olarak gördük. Bu noktada Spor ve Gençlik Hizmetlerinin yanında eğitim alanında önemli çalışmalarımız oldu. Her çocuğumuza ve her gencimize dokunmak için özel çaba gösterdik” diye konuştu.

 

“BİZİM AŞKIMIZ HALKIMIZA HİZMET ETMEKTİR”

Büyükşehir Belediyesi’nin öncelikli olarak halkının hayır duasını almak için çalıştığını da söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “31 Mart 2019 tarihinde 15 yılı geride bırakacağız. Bu dile kolay gelebilir. Ancak hizmet üretmek, halkımızın derdiyle dertlenmek, iyi ve kötü günlerinde yanında olmak büyük bir sevdayı ister. Bizim aşkımız halkımıza hizmet etmektir” ifadelerini sarf etti. Karaosmanoğlu ayrıca gençlerin donanımlı, bilime ilgili, inançlı ve vatan sevgisiyle yaşamasının önemine de değinerek, STK’ların bu alanda özel gayret göstermesine vurgu yaptı.

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.

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