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“Türkiye'nin Otomobili“nin üretileceği alanda inceleme

Bursa'da, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) 2022 yılında yerli otomobili üreteceği Gemlik Askeri Hara Bölgesi'nde inceleme yapıldı.

'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme

06 Ocak 2020 Pazartesi 12:24

Garnizon Komutanı ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu, askeri bölgeye gelen Bursa Valisi Yakup Canpolat, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'a fabrikanın kurulacağı arazi hakkında bilgi verdi.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Zafer Işık, Türkiye'nin otomobilinin üretileceği alanda incelemelerde bulunduklarını belirtti. Bazı çevrelerin söz konusu alanda zeytin ağaçlarının kesileceği iddialarında bulunduğunu aktaran Işık, "Fabrikanın yapılacağı alan, boş ve kısmen sazlıkların bulunduğu çorak bir bölge. Bölgede hiçbir ağaç bulunmuyor.'' dedi.

Işık, fabrikanın yapılacağı alan ile ilgili plan düzenlemelerini ilgili bakanlıkların yürüteceğini, sürecin başladığını ve takibin Bakanlıkça yapılacağını kaydetti. 



AA
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