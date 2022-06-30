Ulaştırma Bakanı Kocaeli’de konuştu: 'Limanlar iyileştirilecek, lojistik büyütülecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Körfez Lojistik çalıştayı Kocaeli Kongre Merkezinde başladı. İki gün devam edecek olan çalıştayda, Kocaeli’nin lojistik planlamasının tartışıldı. Çalıştayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve çok sayıda davetli katıldı.
İKİ LOJİSTİK KÖY GEREKİYOR
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, son 10 yılın istatistiklerine göre Kocaeli’nin imalatta payının yüzde 13 olduğunu belirtti. Kocaeli’nin Türkiye ekonomisini katkılarını tek tek rakamlarla anlatan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin ülke ekonomisine katkısına rağmen hak ettiği yatırımı almadığını ifade etti. Zeytinoğlu, “Kenttin alt yapı sıkıntılarında sizden destek istiyoruz. Üretilen ürünlerin Tırların üzerinde yapılmayacağını biliyoruz. Bu nedenle demiryolu bağlantılarının bir an önce başlatılmalı ve başlayanların da hızlandırılmasını istiyoruz. Köseköy ve Muallimköy’de birer lojistik köy yapılmasını istiyoruz. Limanların büyüme taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Çünkü gemi boyutları büyüdü ve buna ihtiyacımız var” dedi.
MARMARA PLANLANMALI
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentin kaderi için lojistiğin önemli olduğunu belirtti. Ticaretin deniz yolu ile yapıldığını ve Marmara Bölgesini bir havza olarak planlamak gerektiğini söyleyen Büyükakın, “Kocaeli’de OSB’lerin tamamı dolduğunda 435 bin ilave nüfus demektir. Bu insanların yaşam alanlarını da düzenlemek gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı liman açısından bir master plan hazırlamalı ve bir üst akıl ile yönetilmesi için çalışma yapmalı. Ancak art alanındaki ilişkileri de düşünülmeli. Disiplinler arası başka yerlere dokunmak gerekiyor.
ÜRETİMİ ARTIRIKEN İNSANLARI DA DÜŞÜNMELİYİZ
Üretimi büyütmek gerekiyor ama sürdürülebilir bir kalkınma olmalı. Bugün attığımız adımlar yarın ayağımıza dolanmamalı. İhracımızı büyütelim ama insanların soluduğu havayı da soluyabilirlikten çıkartmayalım. Lojistik köy oluşturmak gerekiyor, minimum 100 hektarın üzerinde bir alan oluşturmak demektir. Demiryolu hatları ile beslenen hatlar olmalı. Lojistik master planını yapan ilk iliz. Kocaeli’de günlük 200 bin kamyon hareketi var. bunların yüzde 65’i Kocaeli’de kalıyor. Karayollarına getirilen yükü optimize etmemiz gerekiyor. Bu yolları demiryolu ile güçlendirmek gerekiyor. Körfezin her yerini liman yaptık ama bir yerde duracak. Bunları da planlamamız gerekiyor. Yeni limanlar değil lojistik alanlar oluşturmamız gerekiyor” dedi.
OSB’LER ÖNEMLİ
Lojistik köy kurulmasında Kocaeli’nin alanın olduğunu belirten Vali Seddar Yavuz, “Kocaeli sanayiye doydu denilmesi doğru değil. OSB’lerin kurulmasına karşı olmak tartışılması gerekiyor. Çevre kirliliğinin önlenmesinde, üretimin kontrol altında tutulmasında OSB’lerin önemi çok fazla. 14 OSB’miz var. Yılsonunda 14’üncü OSB’mizde fabrikaların temelleri atılacak. Ulaşım açısından devrim yapıldı ama değişim devam ediyor ve bu nedenle çalışmaya ve planlamaya devam etmemiz gerekiyor” dedi.
KOCAELİ FARKINI ORTAYA KOYUYOR
Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin olduğu bölgeden geldiğini belirten Bakan Adil Karaismailoğlu, buradaki sıkıntıları dile getirdi. Lojistik sektörün artık dünya ekonomisinin ve uluslararası ticaretin temel yapı taşı olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, “Lojistik alanında Körfez’imizin anahtarı, ülkemizin değeri Kocaeli’mizin sunduğu katkıyı çok önemsiyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ticaret ağıyla Kocaeli, farkını ortaya koymaya devam ediyor. Bu yılın Mayıs ayında ülkemizdeki en fazla yük elleçlemenin gerçekleştirildiği Kocaeli Limanı’mızda, Ocak-Mayıs 2022 döneminde elleçlenen konteyner miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artış kaydedildi.
ÖNEMLİ KONULAR TARTIŞILACAK
Demiryolu ve Karayollarının birleştiği, limanlarıyla deniz ticaretinin etkin olduğu Kocaeli, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile ulaşım ve ticaretin nabzının attığı merkezdir. İmalat sanayi bakımından ülkemizin en önde gelen illeri arasındaki Kocaeli’de düzenlediğimiz bu önemli Çalıştay, değerli sonuçlarıyla kıymetli bir veri sağlayacak ve planlamalarımıza yol gösteren olacaktır. Çalıştayımızda; ulaşım yatırımları, lojistik merkezlerimiz ulaşım modlarının entegrasyonu, lojistik maliyetlerin düşürülmesi, çevreci enerji kullanımı ve emisyonun düşürülmesi gibi çok kritik konular masaya yatırılacak.
LOJİSTİK CAN DAMARI
Ulaşım ve Altyapı Politikamızın en önemli odağı lojistiğin; ülkemizin, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatına etkilerini ele alacağız. Bir kez daha altını çizmek isterim ki; dünya eski dünya değil. Her gün birbirine daha da yakınlaşan, ilişkileri, bağları kuvvetlenen bir dünya var. Yakınlaşan ve bağlantıları kuvvetlenen ‘küresel bir köye’ dönüşmüş dünyamızın ticaretinin ve ekonomisinin can damarı da lojistik sektörüdür.
LİMANLARI PLANLAYACAĞIZ
Ulaştırma 2053 hedeflerimiz çerçevesinde bir ‘sanayi başkenti’ olan Kocaeli’de; sürekli büyüyen sanayi yatırımlarının ihtiyacına paralel olarak İzmit Körfezi’nde yer alan limanların da gelişen ve büyüyen sanayinin yarattığı yük artışına paralel şekilde planlanması ve bu planlara göre de geliştirilmesini sağlayacağız. Bu doğrultuda, bölgenin ticari ve sanayi büyümesinin gelecekte yaratacağı ithalat, ihracat ve transit yük artışına paralel olarak İzmit Körfezinde yer alan limanlarında bu gelişmelere uygun şekilde ve zamanında kapasite artışlarını yapacağız. Özellikle Konteyner gemilerinin boyutlarında yaşanan büyümeye cevap verecek altyapıyı sağlayacağız ve bunu destekleyen geri saha oluşturan Lojistik merkez planlamalarımızı yapacağız” dedi.