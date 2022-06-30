Ulaştırma Bakanı Kocaeli’de konuştu: 'Limanlar iyileştirilecek, lojistik büyütülecek'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Körfez Lojistik çalıştayı Kocaeli Kongre Merkezinde başladı. İki gün devam edecek olan çalıştayda, Kocaeli’nin lojistik planlamasının tartışıldı. Çalıştayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve çok sayıda davetli katıldı.

İKİ LOJİSTİK KÖY GEREKİYOR

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, son 10 yılın istatistiklerine göre Kocaeli’nin imalatta payının yüzde 13 olduğunu belirtti. Kocaeli’nin Türkiye ekonomisini katkılarını tek tek rakamlarla anlatan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin ülke ekonomisine katkısına rağmen hak ettiği yatırımı almadığını ifade etti. Zeytinoğlu, “Kenttin alt yapı sıkıntılarında sizden destek istiyoruz. Üretilen ürünlerin Tırların üzerinde yapılmayacağını biliyoruz. Bu nedenle demiryolu bağlantılarının bir an önce başlatılmalı ve başlayanların da hızlandırılmasını istiyoruz. Köseköy ve Muallimköy’de birer lojistik köy yapılmasını istiyoruz. Limanların büyüme taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Çünkü gemi boyutları büyüdü ve buna ihtiyacımız var” dedi.





MARMARA PLANLANMALI

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentin kaderi için lojistiğin önemli olduğunu belirtti. Ticaretin deniz yolu ile yapıldığını ve Marmara Bölgesini bir havza olarak planlamak gerektiğini söyleyen Büyükakın, “Kocaeli’de OSB’lerin tamamı dolduğunda 435 bin ilave nüfus demektir. Bu insanların yaşam alanlarını da düzenlemek gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı liman açısından bir master plan hazırlamalı ve bir üst akıl ile yönetilmesi için çalışma yapmalı. Ancak art alanındaki ilişkileri de düşünülmeli. Disiplinler arası başka yerlere dokunmak gerekiyor.













ÜRETİMİ ARTIRIKEN İNSANLARI DA DÜŞÜNMELİYİZ