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Ülkeyi yasa boğan depremde miniklerden duygulandıran hareket

Büyük yıkıma sebep olan depremlerin yaraları sarmak için 7'den 70'e bütün vatandaşlar seferber oldu. Anne ve babalar ayni yardımlarını sürdürürken çocuklar ise kumbaralarını deprem bölgesine göndererek depremzedelere duygu dolu mektup yolladı.

Ülkeyi yasa boğan depremde miniklerden duygulandıran hareket

08 Şubat 2023 Çarşamba 20:01

 Tüm ülkeyi yasa boğan depremle ilgili 7’den 70’e tüm vatandaşlar yardımlarını esirgemiyor. Büyük felakete yol açan deprem dolayısıyla yaralar sarılmaya çalışılıyor. Dilovası Belediyesi, AFAD ve Dilovası Kızılay Şubesi'nin başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Anne ve babalar ayni yardımlarını toplama bölgelerini getirirken Emir Görkem Akagündüz, Sümeyye Ravza Turak ve Elif Sahra Sözen isimli çocuklar ise kumbaralarını depremzedelere gönderdi. Yazılan mektupta ise “Ben Miraç, 10 yaşındayım. Sizin adınıza çok üzüldüm. Kendimi sizin yerinize koydum. Çok zor bir durum. Allah yardımcınız olsun. Allah şifa versin. Dualarımız sizinle, çok üzgünüm” açıklaması bulundu. 
  Çocukların davranışları ve duygu dolu mesajları göz doldurdu. 


İHA
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