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Üniversite öğrencilerine anne çorbası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine sabah saatlerinde çorba ikram ediyor

Üniversite öğrencilerine anne çorbası

19 Mayıs 2022 Perşembe 10:55

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında her daim vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Sabah telaşı ile kahvaltılarını yapamayan üniversite öğrencilerini düşünen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, her sabah saat 07.45’te öğrencilere çorba-ekmek ikramında bulunuyor. İkram çadırları Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde öğrencilerin yoğun olarak giriş yaptıkları alanlarda yer almaktadır.

 

SABAH ÇORBASI BÜYÜKŞEHİRDEN

Kocaeli Üniversitesinde eğitim gören üniversite öğrencileri sıcacık çorba ikramıyla güne başlıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün özenle pişirilen çorbaların tadı anne çorbasını aratmıyor. İkram çadırları Kocaeli Üniversitesi A kapısı ve B kapısı giriş kısımlarında yer almaktadır.
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