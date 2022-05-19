Üniversite öğrencilerine anne çorbası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında her daim vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Sabah telaşı ile kahvaltılarını yapamayan üniversite öğrencilerini düşünen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, her sabah saat 07.45’te öğrencilere çorba-ekmek ikramında bulunuyor. İkram çadırları Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsünde öğrencilerin yoğun olarak giriş yaptıkları alanlarda yer almaktadır.

SABAH ÇORBASI BÜYÜKŞEHİRDEN