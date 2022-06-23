Üniversiteli kayıp gencin cansız bedeni ormanda bulundu Ümraniye’de ailesinin 15 Haziran Çarşamba gününden beri haber alamadığı 23 yaşındaki Ali Kemal Yüce'nin telefonundan en son Kandıra'da sinyal alınması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Kayıp gencin cansız bedeni Kumcağız'da ormanlık arazi içerisinde bulundu.

23 Haziran 2022 Perşembe 14:26