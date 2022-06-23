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Üniversiteli kayıp gencin cansız bedeni ormanda bulundu

Ümraniye’de ailesinin 15 Haziran Çarşamba gününden beri haber alamadığı 23 yaşındaki Ali Kemal Yüce'nin telefonundan en son Kandıra'da sinyal alınması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Kayıp gencin cansız bedeni Kumcağız'da ormanlık arazi içerisinde bulundu.

Üniversiteli kayıp gencin cansız bedeni ormanda bulundu

23 Haziran 2022 Perşembe 14:26

 İstanbul’da oturan, Maltepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali Kemal Yüce (23) 15 Haziran günü ortadan kayboldu. Ailesi haber alamaması nedeniyle kayıp başvurusu yaptı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda gence ait telefonun son olarak Kandıra'da sinyal verdiği tespit edildi. Kandıra Kefken bölgesinde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu kayıp gencin cansız bedeni Kumcağız'da ormanlık arazi içerisinde tabanca ile kafasından vurulmuş şekilde bulundu. Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından adli işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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