Ünlü Belgeselci Somuncuoğlu'na vefa

Türkiye’nin çok önemli kültür sanat adamı Belgeselci Giresunlu Servet Somuncuoğlu 7 yıl önce 6 Ağustos'ta vefat etmişti. Vefa, unutmamak hatırlamak ve ahde vefalı olmaktır vefa bizi biz yapan en önemli değerdir kendisini yaptığı hizmetlerle devlet ve milletine adayan insanlara vefalı olmak boynumuzun borcudur.



Giresun Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve Rektör Yılmaz Can'a Servet Somuncuoğlu'nun adını Giresun'da yaşatın çağrısı



Yazdığı kitap ve çektiği belgesellerle kültür ve medeniyet tarihimize büyük hizmet eden Servet Somuncuoğlu nun vefatının 7. Yılı Merhum Somuncuoğlu 6 Ağustos 2016 tarihinde 49 yaşın da vefat etmişti.

Giresun'un yetiştirdiği çok önemli kültür adamı ve belgeselcilerden olan. Servet Somuncuoğlu Giresun Eynesil eşrafından Somuncuoğlu ailesine mensup önemli kültür ve sanat adamı bir isimdi.

Sibirya'dan Türkistan coğrafyasına Türk tarihi ile ilgili çok önemli çalışmalara imza atan kitaplar yazıp belgeseller çeken Servet Somuncuoğlu ile son görüşmemiz vefatından kısa bir süre önce telefonla Moğolistan ve Orhon kitabeleri üzerine oldu. Görüşmek üzere sözleşmiştik, ömrü vefa etmedi. 49 yaşında aramızdan ayrıldı. Kendisini vefat yıl dönümünde rahmet minnet ve şükran’la anıyor Giresun Valimiz Sayın Enver Ünlü, Giresun belediye başkanımız Sayınn Aytekin Şenlikoğlu ve Giresun ünüversitesi Rektörü Orof Dr Yılmaz Can'a Somuncuoğlunun vefat yıl dönümünde bir çağrıda bulunarak Servet Somuncuoğlu adının Giresun'da bir eğitim kurumu ve parkta yaşatılmasını istiyor ve bekliyorum. Ayrıca Giresun Üniversitemizin rektörü Sn Prof Dr Yılmaz Can beyden Tirebolu İletişim Fakültesi'nde bir bölüme Servet Somuncuoğlu adı verilmesini bekliyor bunun çok büyük bir vefa borcu olduğunu ifade etmek istiyorum





Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Servet Somuncuoğlu Vefa Ödülü vermişti

Kurucu genel başkan Vekili ve jüri üyesi olduğum 2016 yılın da Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu 2016 yılında Servet Somuncuoğlu vefa ve hizmet ödülü vermişti. Ödül ile ilgili ayrıntı bilgi bu lingden okunabilir.

http://www.turkbelgesel.com/…/anakutu/TDBFF-2016-katalog.pdf

2016 yılın da Giresun Eynesil belediye başkanı ile telefonla görüşüp Servet Somuncuoğlu'nun amca oğlu olan Eynesil belediye başkanından Servet Somuncuoğlu adının bir parka verilmesi için söz almıştık. Verilip verilmediğini bilmiyorum, inşallah verilmiştir.

Servet Somuncuoğlu gibi bir değere vefa ödülü veren TDGF genel başkanı Menderes Demir beyin şahsında federasyon yönetim kurulu ve tüm üyelerine teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. (İsmail Kahraman)





TDGF'nin Servet Somuncuoğlu Ödülü ile ilgili medya Giresun'da yer alan haber

Türk dünyası belgesel film festivali ve yarışmasıyla ile ilgili organizasyon 8-9 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Organizasyon çerçevesinde 20 Türk Cumhuriyeti ve akraba topluluğu ülkelerinden festivale katılan yetmişe yakın belgesel incelendi ve jüri tarafından dereceye girenler tespit edildi.

İstanbul’da gerçekleşecek, gala ve ödül töreni ile gösterimler Zeytinburnu Kültür Merkezi ve Türk dünyası kültür mahallesinde izleyici ile buluşacak belgesellerin yönetmen ve yapımcılarda İstanbul’a Geldi

Türk dünyası gazeteciler federasyonu ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden oluşan ve Türk dünyasına yönelik çalışmalar yapan Türk Dünyası Gazeteciler Platformu tarafından organize edilen film festivali ve belgesel yarışması her yönüyle bir ilk olarak Türk kültür dünyamızda yerini adlı.

Festival çerçevesinde 2016 Türk dünyası vefa ödülü Türkiye’nin en önemli belgeselcilerinden olan aslen Giresun Eynesilli Somuncuoğlu ailesine mensup merhum Servet Somuncuoğlu’na verildi .(Kaynak medya Giresun )

Servet Somuncuoğlu Kimdir?

fotoğraf sanatçısı, yazar, televizyon program yapımcısı, yönetmen

14 Mayıs 1964 tarihinde Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğdu. Aslen Giresun Eynesil'li. Arifiye Öğretmen Lisesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu.

1988 / 2004 arası TRT İstanbul Radyosu'nda prodüktör olarak çalıştı ve Günle Gelen, Günün İçinden, Müzikli Edebiyat, Yeni Bakışlar, Türkülerle Yaşamak, Aşkın Has Bahçesinde, Tarihte Yolculuk ve Tarihin Büyük İhanetleri programlarını hazırladı.

Türk Edebiyatı ve Atlas dergilerinde yazdı. 2005 yılı temmuz ayında "Saymalı Taş- Türklerin Bilinçaltı" çalışmasını Kırgızistan'da tamamladı ve Atlas Dergisinin Aralık 2005 sayısında yayınladı. 2007 yılının aralık Atlas sayısında "Taştaki Türkler" konusunu yazdı ve fotoğraf çekimlerini gerçekleştirdi.

1740 - 1962 yılları arasında Türkiye'de yaşayan ve 1962 yılında Rusya'ya göç eden Manyas-Akşehir Kazakları ve Kars Malakanlarının göç hikayesini anlatan "Don Kazakları", Darüşşafaka Cemiyeti Başkanı Çetin Berkmen'le yaptığı söyleşiler "Adanmış Bir Ömür" adı altında kitap olarak yayımlandı. "Gallemit" adlı eseri Bilgeoğuz Yayınları'ndan çıktı.

Fotoğraf çalışmalarına kesintisiz olarak devam etti. Rusya, Çin, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kosova, Macaristan ve Avusturya'da çekimler yaptı. Anadolu Çiçekleri, İnsan Anadolu, Şimdi Dem Zamanı, Dumanda Yaşamak, Tanrı Dağlarından, Krater Gölleri ve Çocuklar konulu fotoğraf projelerinin çekimlerini yaptı. Ayrıca, Türk tarihinin antik döneminin belgeleri olan kaya resimleriyle ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Dört yıllık bir emek sonucunda, 150 bin km yol katedilip, 138 gün saha çalışması ile ortaya çıkan, TRT tarafından yayınlanan ve TÜRKSAV 12. Türk Dünyası Hizmet Ödülünü alan "Karlı Dağlardaki Sır" adlı belgeselin yapım-yönetim ve metin yazarlığını yaptı. A-Z İnşaat'ın desteğiyle yayınladığı "Sibirya'dan Anadolu'ya Taştaki Türkler" kitabı ile 2008 yılı TGC Sedat Simavi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülüne layık görüldü. TRT İstanbul Televizyonunda prodüktör olarak çalışmaktaydı. 6 Ağustos 2013 tarihinde 49 yaşın da vefat etti.

Ünlü Belgeselci Somuncuoğlu nun Vefat Haberi

Servet Somuncuoğlu vefat etti

TRT’de yapımcı yönetmen olarak birçok program yapan, yaptığı programlarla ses getiren Servet Somuncuoğlu yaptığı birçok programla ödüller almıştı. Somuncuoğlu, 6 Ağustos 2013 tarihinde sabah saat 4 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. (Kaynak Biyografi.net)







