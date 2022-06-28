Usta oyucu Cüneyt Arkın hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 84 yaşında hayata veda etti.

Birçok unutulmaz filme imza atan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, hayatını kaybetti.





Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Arkın 1937 yılında doğdu. Kimliğinde Fahrettin Cüreklibatur yazıyordu.





Arkın, Eskişehir'in bir köyünde doğdu, yokluk içinde büyüdü. Çok çalışkandı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.





1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.



