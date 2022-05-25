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Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Kocaeli'de son 1 haftada uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi tutuklandı

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:31

 Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilimiz genelinde polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 16-22 Mayıs tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 75 olayda toplam 129 şahsa adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 18’i tutuklandı, 108’i serbest kaldı ve 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 66 gram bonzai, 538 gram metamfetamin, 33 adet sentetik ecza, 1502 adet ecstasy, 1 gram eroin ve 139 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 2 adet terazi, 4 adet tabanca, 36 adet fişek ve 17.790 TL para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 16-22 Mayıs tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 2 olayda 2 şahsa adli işlem başlatıldı. 2 şahıs hakkında serbest yargılanma kararı verildi.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 2 adet uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, 8 kök kenevir bitkisi ve 36 gram esrar ele geçirildi.

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