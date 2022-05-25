Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilimiz genelinde polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 16-22 Mayıs tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 75 olayda toplam 129 şahsa adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 18’i tutuklandı, 108’i serbest kaldı ve 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 66 gram bonzai, 538 gram metamfetamin, 33 adet sentetik ecza, 1502 adet ecstasy, 1 gram eroin ve 139 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca yapılan bu operasyonlarda 2 adet terazi, 4 adet tabanca, 36 adet fişek ve 17.790 TL para ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin 16-22 Mayıs tarihleri arasında ilimiz genelinde yapmış olduğu uygulamalar neticesinde; 2 olayda 2 şahsa adli işlem başlatıldı. 2 şahıs hakkında serbest yargılanma kararı verildi.

Yapılan operasyon ve uygulamalar neticesinde 2 adet uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, 8 kök kenevir bitkisi ve 36 gram esrar ele geçirildi.