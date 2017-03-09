GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

UZMANINDAN DEPREM İÇİN TARİH !

Deprem uzmanı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara depremi için beklenen tarihi 2039-2040 olarak verdi

UZMANINDAN DEPREM İÇİN TARİH !

09 Mart 2017 Perşembe 15:35


İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yaptığı yazılı açıklamada Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kuzey Marmara'da 2030 yılına dek, 7.2 büyüklüğünde deprem beklendiği yönündeki açıklamasını değerlendirdi. İki bin yıllık depremleri inceleyen Prof. Dr. Ercan   ;
   "Kuzey Marmara'da son 2 bin yıldır olan depremler incelendiğinde 6.6 ile 7.2 büyüklüğü arasında bir deprem olma olasılığı yüzde 24'dür. Böyle bir deprem 6.7 büyüklüğünde 1935 yılında Erdek'te olmuştu. Bu büyüklükteki depremler her 104 yılda bir olmaktadır. Buna göre olası dönem sonu 2039-2040'dır. Marmara'da 7.2'den büyük bir deprem olma olasılığı ise yüzde 5'dir.
    Bu büyüklükte bir deprem 570 yılda bir olmaktadır. Gölcük depreminin 7.5 olması nedeniyle, Marmara aşırı orada dinginleşmiş, büyük bir deprem yaratma olasılığı azalmıştır. Böyle bir deprem 2500 yılından önce olması şaşırtıcı olur.
   
   Ne var ki, Marmara'nın en çok olan depremleri, yüzde 71 olasılıkla; 6.0 ile 6.5 büyüklükleri arasındaki depremleridir ki, bunlar da her 30 yılda bir olmaktadır. Eğer, sayın bakanın sözünü ettiği gibi 2030'dan önce İstanbul'da deprem olacaksa, bunun büyüklüğünün 6.5'u geçmesi beklenmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Ahmet ErcanGebzeGebze GazetesiKocaeliDilovasıDaricaDerinceşekerpınarİzmitHaberWebHerekeBallıkayaMuallim KöyTatlıkuyuDepremAhmet
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
39 Kişi Gözaltına Alındı ! 39 Kişi Gözaltına Alındı !
"Haydi Bisikletle Habere"
LINAC Cihazı İşbirliği Protokolü İmzalandı LINAC Cihazı İşbirliği Protokolü İmzalandı
Çocuklarımızın Geleceği İçin Çocuklarımızın Geleceği İçin
Kadınlar olmadan kalkınma olmaz Kadınlar olmadan kalkınma olmaz
Yeşilay Haftası'nda anlamlı sergi Yeşilay Haftası'nda anlamlı sergi
Yukarı Çık

39 Kişi Gözaltına Alındı !
Kocaeli'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

Haberi Oku