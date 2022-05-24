Vaka sayısı iki gün üst üste binin altında

Koronavirüs vaka sayısı dün ilk kez binin altına düştü. Haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu durumun üç gün üst üste gerçekleşmesi halinde toplu taşımada da maske zorunluluğunun kalkacağını bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; bugün Türkiye'de ikinci kez binin altında vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘nın, dün yaptığı “Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak” açıklamasının ardından herkesin merakla beklediği koronavirüs tablosu yayınlandı. 23 Mayıs’a ait verilere göre, 123 bin 536 test yapıldı. Güncel verilere göre, 922 yeni vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 105 kişi sağlığına kavuştu.





AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.





EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.





DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?