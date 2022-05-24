GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vaka sayısı iki gün üst üste binin altında

Koronavirüs vaka sayısı dün ilk kez binin altına düştü. Haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu durumun üç gün üst üste gerçekleşmesi halinde toplu taşımada da maske zorunluluğunun kalkacağını bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre; bugün Türkiye'de ikinci kez binin altında vaka tespit edildi.

Vaka sayısı iki gün üst üste binin altında

24 Mayıs 2022 Salı 11:37

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca‘nın, dün yaptığı “Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak” açıklamasının ardından herkesin merakla beklediği koronavirüs tablosu yayınlandı. 23 Mayıs’a ait verilere göre, 123 bin 536 test yapıldı. Güncel verilere göre, 922 yeni vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 105 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?
Bakanlığın 22 Mayıs verilerine göre, dün 118 bin 852 test yapılmıştı. Dün, 905 vaka tespit edilirken, 5 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 19 kişi sağlığına kavuşmuştu.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ULUSLARARASI GEBZE ULTRA TRAİL BU CUMARTESİ ULUSLARARASI GEBZE ULTRA TRAİL BU CUMARTESİ
Antakya'dan Hatay'a Belgesel Tadında Devri Alem Antakya'dan Hatay'a Belgesel Tadında Devri Alem
Bükreş’ten madalyalar ile döndüler Bükreş’ten madalyalar ile döndüler
Jandarma'dan terör operasyonu! Jandarma'dan terör operasyonu!
MSB duyurdu: 3 asker şehit, 4 asker yaralı MSB duyurdu: 3 asker şehit, 4 asker yaralı
AFAD’ın tatbikatına Kocaeli’den destek AFAD’ın tatbikatına Kocaeli’den destek
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

ULUSLARARASI GEBZE ULTRA TRAİL BU CUMARTESİ
Gebze Belediyesi ve Tempo Atletizm Spor Derneği tarafından Gebze Denizli Göleti’nde gerçekleştirilecek...

Haberi Oku