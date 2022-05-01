Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Türkiye'de 1983 yılından bu yana Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ''Vakıf Haftası'' kutlanmaktadır.
Her yıl mayıs ayının ikinci haftası, ''Vakıf Haftası'' olarak ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
2022 yılı Vakıf Haftası, ''Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği'' temasıyla 9-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İstanbul Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüğünün ortak organizasyonu ile kutlanacak olan ''Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği'' temalı etkinlikler; Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Mahalli İdareler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve bütün Vakıflar ile iş birliği içerisinde 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da Taksim Anıtı'na Çelenk Koyma Töreniyle açılış başlayarak, konferans, sempozyum, panel, sergi, seminer, gezi vb. kültürel faaliyetlerle sürdürülecek.
Vakıflar Haftasını Niçin Kutlarız
Vakıf kelimesinin Arapça kökenli eski bir kelime olması ‘vakıfların’ ve ‘vakıflar Haftasının’ anlamını bizlerin tam algılamasını etkilediğini söyleyebiliriz. Ama bu yazıda göreceğimiz gibi bizim yaşattığımız özellikle Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetleri birer vakıf medeniyetleridir. Önce kelime anlamından başlayalım dilerseniz. Vakıf kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Sözlükte “bir şeyi daimî olarak durdurmak” anlamına gelmektedir. Ancak geniş kapsamlı düşünüldüğünde ‘bir malı özel mülkiyetten çıkarıp, çıkarlarını sonsuza kadar bir hayır işine ayırarak saklamak” anlamına gelmektedir. Bizim uygarlığımızdaki asıl bilinen anlamı da budur. Bugünkü algılayışımız çerçevesinde, vakıflar için ‘toplumda sosyal dayanışmanın sağlanması, bir tür yardımlaşma, bir şekilde muhtaç olan insanlara yardım etme, vb. amacıyla kurulan sosyal kurumlardır’ denilebilir. Ama vakıf etmenin anlamı bu cümlenin de sınırları fazlasıyla aşmaktadır. Bir kere, hiçbir şey beklemeden bir mülkü, serveti, binayı veya araziyi, vb. sadece insanların yararına sarf edilmek üzere bağışlama başlı başına anlaşılması gereken bir durumdur.