Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor

İstanbul Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüğünün ortak organizasyonu ile kutlanacak olan ''Vakıf Medeniyetinde Sosyal Politikalar, Sosyal Yardımlar ve Paylaşma Geleneği'' temalı etkinlikler; Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Mahalli İdareler, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve bütün Vakıflar ile iş birliği içerisinde 9 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da Taksim Anıtı'na Çelenk Koyma Töreniyle açılış başlayarak, konferans, sempozyum, panel, sergi, seminer, gezi vb. kültürel faaliyetlerle sürdürülecek.





Vakıflar Haftasını Niçin Kutlarız



