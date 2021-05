Vali Yavuz: “Bayrak Şuurunu Dimdik Ayakta Tutmalıyız”

Vali Seddar Yavuz, her bayram olduğu gibi milli mücadelemizin 102. Yıl dönümünde de bağımsızlığımızın sembolü olan Bayrağımızı vatandaşlarımıza dağıtıp, bayrak şuurunu pekiştirerek farkındalık oluşturdu. Bayram coşkusunun yaşandığı Bayrak dağıtım programında Vali Seddar Yavuz’a Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, İzmit Kent Merkezi Başkanı Murat Öztürk, kamu kurum ve kuruluş müdürleri eşlik etti.

Fevziye Cami önünden başlayıp, Hürriyet Caddesi, Kapanönü Sokak, İstiklal, Fethiye ve Cumhuriyet Caddelerindeki esnaf ve vatandaşları selamlayarak, onlara ‘Her yeri al bayrağımızla donatalım’ diyen Vali Seddar Yavuz, beraberindeki, protokol üyeleri ile birlikte 7’den 70’e herkese bayrak dağıtarak, bayramlarını kutladılar.

Vali Seddar Yavuz’un bayrak dağıtmasına büyük ilgi gösteren ve memnuniyetlerini ifade eden esnaf ve vatandaşlarımız, bol bol fotoğraf çekildiler.

Vali Seddar Yavuz yapmış olduğu açıklamalarında: “Aziz Türk milletinin işgale, uşaklığa hayır dediği, İstiklalin ve istikbalin peşinde koştuğu ve milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919 tarihini aynı şuurla aynı inançla kutluyoruz. Büyük bir imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu dağıldıktan sonra onun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti; 102 yıl önce başlattığı bu mücadeleyi bitirmiş, yeniden dirilmiş ve kıyama kalkmıştır. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada hak ettiği saygıyı almak üzere bir mücadele ortaya koyarak dünyanın her bir köşesinde bulunan büyük bir devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu vesileyle geçmişten ders almak, nerelerde yanlış yaptığımızı bir kez daha gözden geçirmek, bir daha aynı acıları yaşamamak için bugün neler yapmamız gerektiğini dikkatle tefekkür etmek ve buradan aldığımız derslerle geleceğe daha umutla bakmak en doğru yol ve yöntem olacaktır.

Ay yıldızlı al bayrağımızın altında Ezan-ı Muhammediye yi duyduğunda huşu ile Allah’a yönelen, İstiklal Marşı okunduğunda tüyleri diken diken olan, milli şuura sahip olan, Türk yurdunun hür ve bağımsız yaşaması için canını feda edebilecek olgunluğa ve fedakarlığa sahip nesiller yetiştirerek; dünyamızın adeta kan ve gözyaşına boğulduğu bu zor dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dünya sahnesine küresel aktör ve yeni bir umut olarak doğması hepimizi mutlu ediyor.”

Bu Çağ Bizim Çağımızdır

Filistin’de yaşanan olaylara değinen Vali Yavuz, o bölgede gerçekleştirilen vahşetin hesabı elbet bir gün sorulur diyerek şunları kaydetti: “Bu hesabı Aziz Milletimizden başka sorabilecek bir güç ve kudretin olduğunu düşünmüyorum. Her şeyden önce; aramızdaki küçük fikir ayrılıklarını bir tarafa bırakıp ay yıldızlı al bayrağın etrafında bütünleşmemiz gerekiyor. Bütün mesaj budur. Bu yüzden günlük siyasi çekişmelerin ötesinde birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeli, bir ve beraber olmalıyız. Hiç şüphe yok ki bu çağ bizim çağımızdır. Bunu gerçekleştirebilmek için daha çok çalışmalı, daha çok birbirimizi sevmeli ve geleceğe umutla bakmalıyız.”

Türk Milletini En İyi Temsil Eden Şey: “Ay Yıldızlı Al Bayrağımızdır”

“Bağımsızlığımızın ve milli onurumuzun simgesi bayrağımızı 19 Mayıs’ta bütün vatandaşlarımıza dağıtarak onların hem bayramlarını tebrik ediyoruz, hem de bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çünkü Türk milletini en iyi temsil eden şey bayraktır. Bu yüzden bayrak şuurunun her daim dimdik ayakta durması gerekir. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bu şehirdeki en üst temsilcisi olarak bayrağımızı her fırsatta, her programda daha fazla kullanıyor ve bayrak şuurunun daha fazla artması için elimizden gelen gayreti, çabayı sarf ediyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin Kurucusu, Eşsiz Komutan, Devlet Adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun.” diyen Vali Yavuz gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.