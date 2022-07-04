Vali Yavuz: ‘İmam hatiplerden devlete ihanet eden insan çıkmaz’

HEDİYELERİ VERİLDİ

İzmit İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında birincilik elde eden Abdülkerim Şahin ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Görkem Mehmet Kaçar performanslarını bir kez daha sergiledi. Derneğe verdikleri katkılardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na hediye takdim edildi. Karosmanoğlu'na hediyesini Başkan Büyükakın verdi. Birçok spor branşında başarılı olan imam hatipli gençler de ödüllendirildi, protokol üyeleri öğrencileri tebrik etti, hediye verdi.





KİHMED BİR BÜTÜNDÜR