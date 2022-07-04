Vali Yavuz: ‘İmam hatiplerden devlete ihanet eden insan çıkmaz’

PROTOKOL DE KATILDI
Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği (KİHMED) üyeleri, 40'ıncısı düzenlenen mezunlar gününde bir araya geldi. Mezunlar günü, Sekapark alanı içerisinde yer alan dernek merkezinde gerçekleşti. Programa KİHMED Başkanı Ali Küçükkeskin ev sahipliği yaptı. Programa; Vali Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Fikri Işık, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, siyasi parti temsilcileri ve STK’lardan katılım oldu.
HEDİYELERİ VERİLDİ
İzmit İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında birincilik elde eden Abdülkerim Şahin ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinci olan Görkem Mehmet Kaçar performanslarını bir kez daha sergiledi. Derneğe verdikleri katkılardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na hediye takdim edildi. Karosmanoğlu'na hediyesini Başkan Büyükakın verdi. Birçok spor branşında başarılı olan imam hatipli gençler de ödüllendirildi, protokol üyeleri öğrencileri tebrik etti, hediye verdi.
KİHMED BİR BÜTÜNDÜR
KİHMED Başkanı Ali Küçükkeskin, “İmam hatipli olmanın ne demek olduğunu buradaki ortam anlatıyor. İmam hatipli olmak peygamberimizi tek önder bilip, Kuran-ı Kerim ve sünnetin izinden ayrılmadan yaşamaktır. Kapılar kapanırken yüzüne Allah var gam yok diyebilmektir. İmam hatip camiası mezunlarıyla ve mensuplarıyla bir bütündür. Bizi iki yıllık aranın ardından bir araya getiren Allah'a şükürler olsun. En son 2019 yılında bir araya gelmiştik, pandemi nedeniyle bir ara vermiştik ama inşallah bundan sonra her yıl bir araya gelmek için çalışacağız” dedi.
ÜYELERDEN DESTEK İSTEDİ
Küçükkeskin şöyle devam etti: “Pandemi döneminde hanımlarımız mezun olmuş ya da eğitimi devam eden üyelerimize yardımcı olduk, üyelerimizin sportif faaliyetlerde yer alması için çalışmalar yaptık. Birçok çalışmamız var, bu çalışmalarda hatamız olmuş olabilir ama bize yapıcı eleştiri yapabilirsiniz. Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklarda olan üyelerimiz var, Allah hepsinin niyetini kabul etsin. Her yıl kurban bayramında kurbanların deri bölümlerine talip olup, bundan kazanç elde ederek burs vermeye çalışıyoruz. Kısacası siz üyelerimizin desteklerinizi bekliyoruz.”
HİÇBİR ZAMAN İMAM HATİPLİ OLMANIN SORUMLULUĞUNU BIRAKMADIM
Başkan Tahir Büyükakın da, “Biz milletimize hizmet için varız. Gece-gündüz demeden sizlere hizmet etmek için varız. Emeği geçen herkese bu program için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. AK Parti Milletvekili Fikri Işık, “Allah'a şükrediyorum ki imam hatip okulu gibi bir yerde okuduk, havasını soluduk. Bize ‘Bu okuldan ne olacaksınız?’ dediler ama biz hiç kulak asmadık. O okuldan mezun olduktan sonra Türkiye'nin iyi okullarından birinde eğitimimi tamamladım. Devlete hizmet etme imkanı da yakaladım ama hiçbir zaman imam hatipli olmanın sorumluluğunu bırakmadım” dedi.
“BENİ YANLIŞ ANLIYORLAR”
Işık şöyle devam etti: “Bizden önceki arkadaşlarımız bir şeyler yapmış, biz de elimizden geleni yaptık. 15 Temmuz'da imam hatiplerin önemini gördük. Neymiş her akşam rüyasında peygamberimizi görüyormuş, uçuyormuş, kaçıyormuş. İmam hatiplerle birlikte dini kullanarak vatandaşımızın sömürülmesinin önüne geçeceğiz.” Vali Yavuz ise, “İnsanlar beni yanlış anlıyor ama insanlar inandıkları dinin temellerini öğrenmeli ki din tüccarları kendilerini kullanmasınlar, bundan dolayı biz insanlarımızın inancını doğru öğrenmesini istiyoruz. Bu ülke 28 Şubat'ı yaşadı, 15 Temmuz'u yaşadı. 28 Şubat yaşanmasaydı, 15 Temmuz da yaşanmazdı çünkü 28 Şubat'ta bu okullara gidemeyenler FETÖ'nün kurumlarına gitti ve kullanıldılar. Bizim şimdiki imam hatipleri herkese anlatmamız lazım çünkü imam hatiplerden devlete ihanet eden insan çıktığı görülmemiştir” dedi.