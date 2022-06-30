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Vali Yavuz: “Kocaeli’de 6 ayda 346 kişi tutuklandı”

Kolluk kuvvetlerinin zehir tacirlerine yönelik faaliyetlerini anlatan Vali Seddar Yavuz, “Yılın ilk 6 alında 1.820 adet olay meydana gelirken, 2 bin 693 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 346’sı tutuklandı” bilgilerini verdi.

Vali Yavuz: 'Kocaeli'de 6 ayda 346 kişi tutuklandı”

30 Haziran 2022 Perşembe 11:35

 Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlıların eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı 2. toplantısı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi. Akçakoca Toplantı Salonu’ndaki toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Mehmet Serhan Aksoy, üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, oda, birlik, STK’ların temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.

ÇALIŞMALAR YOĞUN
“Evlatlarımızı bizden çalanlara yönelik yoğun bir çalışma içerisindeyiz” diyerek sözlerine başlayan Vali Seddar Yavuz, “Gerek Emniyet Müdürlüğümüz, gerek Jandarma Komutanlığımız, limanlardaki Gümrük Muhafaza memurlarımız, Sahil Güvenlik birimlerimiz, yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda kısaca bilgileri paylaşmak istiyorum. 2022 yılının ilk 6 ayında bin 820 adet olay meydana gelmiş, 2 bin 693 kişi yakalanmış, adli makamlara sevk edilen bu şahıslardan 346 kişi tutuklanmış, 51 kişi adli kontrol cezası almış, 2 bin 296 kişi ise serbest bırakılmıştır.
EMNİYET FAALİYETLERİ
Yapılan operasyonlar neticesinde 229 bin 14 gram eroin, 6 bin 87 gram kubar esrar, 82 bin 45 gram toz esrar, 110 bin 696 gram skunk, 10 bin 659 gram metamfetamin, 15 bin 814 gram sentetik kannabinoid,  70 bin 31 bin adet ectasy hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 2022 yılı ilk 6 ay içerisinde gelen ihbar sayısı 323 adet olup, olumlu ihbar sayısı ise 12’dir. Uyuşturucu ile mücadele mobil uygulaması UYUMA kapsamında 564 ihbar alınmış, bu ihbarlardan 64 adedi ise olumlu olarak sonuçlanmıştır.

JANDARMA FAALİYETLERİ
İl Jandarma Komutanlığımız tarafında ise 2022 yılı ilk 6 ayında 115 olay meydana gelmiş. Bu olaylara 180 şüpheli karışmış, 26 şüpheli tutuklanmış, 11 kişi adli kontrol cezası almış, 143 kişi ise serbest bırakılmıştır. Operasyonlar neticesinde 2 bin 529 gram kubar esrar, 798 gram sentetik kannabinoid, bin 972 adet sentetik hap, 401 gram metamfetamin 229 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne intikal eden ihbar sayısı 2022 yılı ilk 6 ayında 22 adet olmuş, olumlu ihbar sayısı ise 12’dir. Yine ticari gemilerle ilgili kontrollerimiz devam etmektedir.

5 BİNE YAKIN KADINA EĞİTİM
Bazı konuların altını çizmek istiyorum. Eşim Selda Hanım’ın himayelerinde ilçelerimizle kadınlarımıza yönelik KADES, ŞÖNİM, KETEM, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulaması UYUMA, en iyi narkotik polisi anne ve aile içi hukuku kapsamında seminer ve konferanslar verilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 5 bine yakın kadınımız eğitimden geçmiştir. ÖNEM projesi ile ilgili hatırı sayılır rakama ulaştığımızı söyleyebilirim. Toplam itibariyle elimizde 22 bin civarında öğrencimiz var. Yaklaşık 5 bin 700 hanemize de yaşam koçluğu yapıyoruz. Yeni dönemle birlikte hayırseverlerimizin, akademisyenlerimizin, kamu yöneticilerimizin birer çocuk edinmelerini ve bu çocuklarımızla vakit geçirmelerini yaşam koşulunu yapmalarını da önemsiyorum. Çocuklarımıza rol model olan tüm hamilerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.


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