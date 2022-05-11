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Vali Yavuz, Kocaeli’deki Suriyelilerin okullaşma oranını açıkladı

İlimizde bulunan yabancı ülkelerin kanaat önderleriyle bir araya gelinerek uyum sürecinde karşılaşılan sorunların istişare edildiği toplantı Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleştirildi

Vali Yavuz, Kocaeli'deki Suriyelilerin okullaşma oranını açıkladı

11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:06

 Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Mehmet Erkoç, ilimizde bulunan yabancı ülkelerin kanaat önderleri ile temsilcileri katıldı.

Vali Seddar Yavuz toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bugün, sahada karşılaşılan sıkıntılar, sorunlar neler, bu anlamda neler yapılabilir, bizim beklentilerimiz nelerdir gibi konularda istişarelerde bulunmak üzere sizlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Özellikle yabancı uyruklu gençlerin, çocukların toplumsal uyum başta olmak üzere yürüttüğümüz projelerimize katılım sağlaması için yoğun gayret sarf ediyor, sizlerden de destek bekliyoruz. Mahallede, caddede, sokakta toplumu rahatsız edecek hareketlerden uzak durulması, herkes tarafından uyulması gereken kurallara ehemmiyetle dikkat edilmesi büyük önem arz ediyor."

OKULLAŞMA ORANI %76 CİVARINDA

Vali Yavuz, "İlimizde bulunan Suriyelilerin okullaşma oranı %76 civarında, bu oranların daha yukarıya çekilmesine ve Türkçe’nin öğrenilmesine çok önem veriyoruz. Bu açıdan da özellikle sizlerden ricamız eğitim kurumlarına çocuklarımızın gönderilmesini sağlayın. Bu konuda daha fazla gayret sarf edin" ifadelerine yer verdi.

Özellikle uyum sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri konularının görüşüldüğü toplantı, yabancı ülkelerin kanaat önderleriyle karşılıklı olarak istişarelerde bulunulmasıyla sonlandı.

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