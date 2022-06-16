Vali Yavuz: 'ÖNEM Projesi çok güzel kazanımlar elde etmemizi sağladı'

Vali Seddar Yavuz tarafından hayata geçirilen ÖNEM Projesi kapsamında çeşitli okullardan öğrenciler Namık Kemal Anadolu Lisesi'nde Vali Yavuz ile buluştular. Çocukların sevgi ve şefkat eksikliği nedeniyle yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi için kendilerine yardımcı olmayı hedefleyen proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Vali Seddar Yavuz'a eşlik eden isimler eşi Selda Yavuz başta olmak üzere Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü İlhan Aydın, İl Müftüsü Sinan Cihan oldu. Programda çeşitli okullardan öğrencilerin yaptıkları çalışmalar sergilendi. Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz stantları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler. Program sonunda öğrenciler türkü ve şiirler seslendirirken, projede yer alan isimlere belgelerini takdim etti.





GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRMELERİ SAĞLANDI

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Daha önce uygulandığı şehirlerde başarıyla uygulanan ve sonuç alınan ÖNEM projesini belirlenen sorunlardan bir tanesini bile taşıyan çocuklarımızla iletişime geçtik ve sonuçlar aldık. Okullarımızda belirlenen öğrencilerle hamileri bir araya geldi ve güzel zamanlar geçirmeleri sağlandı. Okullarımız ayda en az iki etkinlik yapacak şekilde planlanan projeden söz ediyoruz. Kocaeli ÖNEM projesi kapsamında uyguladığımız her proje için velilerimizden izinler alındı ve gönüllülük esasıyla projemizi yürüttük. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan bu projenin mimarı olan Valimiz Seddar Yavuz'a teşekkürlerimi sunuyorum."





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