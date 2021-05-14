Vali Yavuz, Ramazan Bayramı’na Çalışarak Giren Kamu Görevlilerini Ziyaret Etti

Vali Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı’nda ilimizin huzuru, güvenliği, can ve mal emniyeti için görev başında olan emniyet ve jandarma personellerini, görev yerlerinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Vali Seddar Yavuz ilk ziyaretlerini, Gebze D-100 İstikameti Polis Uygulama Noktasına gerçekleştirdi.

Burada 7/24 görev yapan polis memurlarıyla bir süre sohbet ederek Ramazan Bayramlarını kutlayan Vali Yavuz’a Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz eşlik etti

Uygulama Noktasında incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz ziyarette yaptığı konuşmalarında; Özellikle pandemi sürecinde güvenlik birimlerimiz mesai mevhumu gözetmeksizin 7/24 çok ciddi bir çalışma içerisinde yer aldılar. Bu zorlu süreci hep birlikte yönettik. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum.

Denetimler Aralıksız Devam Ediyor

Pandemi döneminde devletimizin imkanlarını vatandaşımıza aktarıldığını vurgulayan Vali Yavuz; Allah’a çok şükür çok bereketli bir Ramazan ayı oldu. Hem devletimizin imkanlarını halkımızla buluşturduk, hem de Organize Sanayi Bölgelerimizin, limanlarımızın, hayırsever iş adamlarımızın yaklaşık 37 bin koli ve alışveriş çekini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırdık. Arkadaşlarımız bu konuda yoğun bir mesai harcadı. Dolayısıyla bütün Kaymakamlarımıza, belediyelerimize, hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Valiliğimiz koordinasyonunda yapılan planlar çerçevesinde denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Herkes evinde dinlenirken siz burada çalışıyorsunuz. İnşallah Kurban Bayramı’nı pandeminin bittiği bir bayram olarak Rabbim bize nasip eder.” diyen Vali Yavuz, herkesin bayramını tebrik ederek, aileleriyle birlikte kazasız belasız bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücü ve yolcularının Ramazan Bayramı’nı kutlayan Vali Yavuz, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.

Ziyaretlerinin ikincisini Cumhuriyet Polis Merkezi’ne gerçekleştiren Vali Yavuz, emniyet mensuplarının Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Son ziyaretlerini ise Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı’na gerçekleştiren Vali Seddar Yavuz, jandarma mensupları ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti ve tüm Jandarma Teşkilatı’nın Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Vali Yavuz ziyaretlerde yaptığı konuşmalarında; “Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin emeğinize, yüreğinize sağlık. Her şartta yanınızdayız. Allah hepinizi korusun, kollasın. Hepinizi seviyor ve çalışmalarınızdan dolayı takdir ediyoruz. Herkes evindeyken siz çalışıyorsunuz. Bazı meslekler böyledir, hem dua alır hem nafakasını kazanır. Allah muvaffak etsin. Saçınızın bir teline zarar gelmesin.” diyen Vali Yavuz, Güvenlik Güçlerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.













