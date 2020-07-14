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Vali Yavuz'dan 15 Temmuz mesajı

KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ'DAN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

Vali Yavuz'dan 15 Temmuz mesajı

14 Temmuz 2020 Salı 11:09

15 Temmuz, milli iradenin, milli birlik ve beraberliğimizin kuruluş ruhuyla yeniden inşa edildiği, tarihe altın harflerle yazılmış kutlu bir zaferdir. Kuşkusuz bu zafer, şehit ve gazilerimizin üstün cesareti, gazi milletimizin büyük fedakarlıklarıyla elde edilmiştir.

15 Temmuz gecesi, ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, Cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri, milletimizin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak, kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine sokakları ve meydanları dolduran, yüreğinde vatan ve millet sevdası taşıyan aziz milletimiz, o gece kirli hesapları bozarak, bir destan yazmıştır.

 

Büyük Türk Milleti, nereden gelirse gelsin açıkça veya haince yapılan bütün saldırıları ve düşmanca kalkışmaları, 15 Temmuz da olduğu gibi ortadan kaldıracak inanç, cesaret, iman ve kararlılığa sahip, hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir.

 
Malazgirt’te, Çanakkale’de ve nice zaferlerde olduğu gibi kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden milletimiz, günler ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle, Ülkemizin bekasına, birliğine, huzura ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verilen mücadeleden asla taviz verilmeyecektir. Milletimizin verdiği büyük kahramanlık destanı ise asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır.

 

Türkiye Cumhuriyeti birlik ve beraberliğimiz devam ettikçe ilelebet yaşayacaktır. İçten ve dıştan birlik ve beraberliğimizi bozmaya kalkışanlara karşı 15 Temmuz’da nasıl bir araya gelebildiysek bundan sonra da yine birlik ve beraberlik içerisinde bu milli duruşu ortaya koyacağız. Milletimiz, bu uğurdaki kararlı duruşunu dünya var oldukça gösterecek ve bütün gücünü ülkemizin kalkınması, barışı ve huzuru için harcayacaktır.

 

251 vatandaşımızın şehit, 2734 vatandaşımızın ise gazi olduğu o gece Türk Milletinin tarih boyunca kazandığı zaferler silsilesine bir yenisini daha eklemiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle devletimizin varlığı ve milletimizin bağımsızlığı yolunda canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, onları minnetle anıyor, bu yolda aldıkları yaraları İstiklal Madalyası gibi şerefle taşıyan gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.

 

                                             

                                                                                                   SEDDAR YAVUZ

                                                                                                   KOCAELİ VALİSİ                                                                                                                        

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