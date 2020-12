Vali Yavuz'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Yavuz, mesajında, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 86. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiğini ve dünyada kadına bu hakkı veren devletlerin başında geldiğini vurgulayan Vali Yavuz, aynı dönemde Avrupa, Amerika ve Asya'daki birçok devletin, bu haktan mahrum olduklarının unutulmaması gerektiğini bildirdi.

- "Kadın, toplumu ayakta tutan temel yapı taşı olan ailenin en önemli unsurudur"

Vali Yavuz, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınların, eğitimden sağlığa, yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev aldığını ve almaya da devam edeceğine işaret ederek, "Kadın, her şeyden evvel anne olmasıyla toplumu ayakta tutan temel yapı taşı olan ailenin en önemli unsurudur. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması, sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Fedakarlığı, sevecenliği, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sunan kadınlarımızı, hayatın her alanında etkin bir şekilde görmek, bizleri sevindirmektedir.

Hz. Muhammed'in, 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' buyruğundaki anlayışın mensupları olarak, her zaman kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısındayız. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşantımız boyunca doğumdan, ölüme her anımızda varlıklarıyla onurlandığımız, desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen kadınlarımızın, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyor, tüm kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.