Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle Kocaeli'de okulların tatil olup olmayacağı hakkında açıklama yaptı.

Kocaeli 'de beklenen

kar yağışı geldi, yüksek kesimler başta olmak üzere birçok ilçede

kar yağışı etkisini gösterdi. Yurt genelinde şiddetini artıran kar yağışının ardından

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kocaeli'de de öğrenci ve veliler Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan gelecek 'kar tatili' açıklamasını bekliyor.

VALİ YAVUZ'DAN 'KAR TATİLİ' AÇIKLAMASI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuyla alakalı yaptığı açıklamada ilimizde kar yağışının eğitime engel teşkil etmeyeceğini fakat olası bir durumda bazı ilçelerde tatil kararı alınabileceğini ifade etti. Vali Yavuz, tüm ilçelerde karla mücadele ekiplerinin teyakkuzda olduğunu da vurguladı.