Vali Yavuz’un YKS Mesajı

Vali Seddar Yavuz, yarın ve Pazar günü gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle bir mesaj yayımladı

Bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı; Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç bölüm halinde gerçekleştirilecektir. Birinci oturum, 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 13.00’da sona erecek, ikinci oturum 19 Haziran Pazar günü 10.15’te başlayacak, 13.15’te sona erecek ve 2,5 saatlik bir aradan sonra üçüncü oturum Yabancı Dil Testi 15.45’te başlayıp 17.45’te sonlanacaktır.



Gençlerimizin istikballerinin şekillenmesinde önemli bir yer tutan Yükseköğretim Kurumlarına Geçiş Sınavı, yavrularımızın uzun yıllardır azim ve gayretle sürdürdükleri eğitimlerinin sonunda mükafatlarını alacakları önemli bir aşamadır. Üniversite dönemi, gençlerimizin eğitim ve sosyal hayatına yön veren en önemli süreçlerden birisidir.





Geleceğimizin emaneti sevgili gençler;





Büyük bir azim ve çabayla hazırlandığınız Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından biridir. Ruh ve beden sağlığınızın her şeyden daha önemli ve öncelikli olduğunu unutmadan bu sınava her türlü endişe ve kaygıdan uzak olarak girmelisiniz. Heyecanınızı yürekten paylaşıyor, kendinize güvendiğiniz sürece aşamayacağınız hiçbir engelin bulunmadığına inanıyorum.



Sevgili Anne ve Babalar;





Çocuklarınızın başarısı için birçok fedakârlıklar yaptınız, yapıyorsunuz. Onların başarısını görmek elbette hakkınız. Sınavın sonucu ne olursa olsun; onların yanında olduğunuzu gösterip moral vermelisiniz. Bu, onların gerginliğini azaltacağı gibi sınav sonucuna da olumlu etki gösterecektir. Sınav sonrasında da bugün olduğu gibi çocuklarınızdan sevginizi, desteğinizi esirgemeyiniz. Onlar sizin evladınız, gözbebeğiniz, canınızdan bir can. Lütfen bunu unutmayınız.



YSK’ye girecek adaylardan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Başiskele, Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, İzmit, Karamürsel, Kartepe ve Körfez İlçe Nüfus Müdürlükleri 18 Haziran 2022 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 19 Haziran 2022 Pazar günü de 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.



İlimiz genelinde sınav hizmeti verecek bütün binalarda her türlü sağlık, güvenlik ve ulaşım konuları ile sınavların sükûnet içinde geçmesini sağlayacak ve sınava giren çocuklarımızın dikkatini dağıtmasını engelleyecek her türlü tedbir Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımız tarafından alınmıştır.



Özellikle sınav merkezleri önünde bekleyecek Vatandaşlarımızdan ricamız ve beklentimiz gürültü yapacak ve çocuklarımızın dikkatini dağıtacak hareketlerden uzak durmalarıdır.



Bu duygu ve düşüncelerle, her zaman destekleriyle evlatlarının yanında olan velilerimize, öğrencilerimizin yetişmesinde her türlü fedakarlığı üstlenen, emek veren çok değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyor, YKS’ ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.















