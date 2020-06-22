Valilikten Aşırı yağışlar hakkında açıklama

21.06.2020 günü saat 18:30 sıralarında İlimiz genelinde başlayan aşırı yağış sonucunda İl J.K.lığı Sorumluluk Sahasında özellikle Gölcük ve Dilovası İlçe sınırlarımızda Meydana Gelen Sel, Su Baskını, Heyalan ve Mahsur Kalma Olayları yaşandığı yönünde gelen ihbarlara anında ekipler tarafından müdahale edilmiştir. Yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybı söz konusu olmayıp, zararların tespiti için çalışmalara ayrıca başlanılarak, mağduriyetlerin giderilmesi noktasında her ne gerekirse yapılacaktır.

Yapılan ihbar ve alanda yapılan çalışmalarda;

v Gölcük ilçesi Selimiye- Lütfiye- Sofular mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen toprak kayması sonucu yaklaşık 30 araç mahsur kalmıştır. Araçlarda mahsur vatandaşlar arama kurtarma Ekipleri tarafından kurtarılmıştır.

v Gölcük İlçesi Erikli Tepe Tabiat Parkı Yolu Üzeri: toprak ve taş kayması sebebi ile yol kapanması sonucu mahsur kalan araçlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılmış olup yol trafiğe açıldı.

v Gölcük ilçesi İhsaniye- Ümmiye mahalleleri arasında Kanparalar mevkiinde: heyelan sonucu meydana gelen toprak ve taş kayması sebebi ile yol kapanmış olup; mahsur kalan araçlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılmış olup yol trafiğe açıldı.

v Gölcük İlçesi Karınca Dere Mevkii: su baskını sonucu (8 ev) İSU, AFAD, İTFAİYE ekipleri tarafından müdahale edilmiştir. Mahsur kalan vatandaş yok zarar tespit çalışması yarın sabah yapılacaktır.

v Gölcük İlçesi Kanpara Mah. Mevkii: Su baskını sonucu (5 ev) İSU, AFAD, İTFAİYE ekipleri tarafından müdahale edilmiştir.

v İzmit İlçesi Ortaburun Mahallesi gölet mevkii bölgesinde aşırı yağış nedeniyle arazide mahsur kalan 1940 ve 1964 doğumlu iki şahıs mahsur kaldıkları araziden jandarma personelleri ile sırtta taşınmak sureti ile kurtarılmıştır.

v Dilovası Porland ve TEM otoyol Yol Ayrımı Mevkiinde karayolunda su taşkınları oluşmuş, 110 İtfaiye, 159 Karayoları ve 153 Belediye ekiplerine bilgi aktarılmış, belirtilen mevkilerde İstanbul istikameti yol su birikintisinden dolayı soldan tek şerit açık, Ankara istikameti Porland önünde bulunan istinat duvarı üzerinden yola toprak akıtmasından dolayı Karayolları yolu sağdan iki şerit olarak daraltılarak tek şerit olarak akım sağlanmaktadır. Sakarya istikameti Kademeli yol başlangıcı su birikintisinden dolayı sol ve orta şerit kapalı trafik sağ şeritten tek şerit olarak verilmektedir. İlgili birimler tarafından yolu tamamen trafiğe açma çalışmaları devam etmektedir.

Belirtilen bölgelerdeki yollar AFAD Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit, Dilovası ve Gölcük İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde saat 21.15 de tüm yollar trafiğe açılmıştır.

Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığınca heyelan ve toprak kayması olan bölgede gece boyunca devriye faaliyetleri ile yol kontrolune ve yoldan geçen vatandaşların uyarılmasına, diğer İlçe Jandarma Komutanlıkları devriyeleride sorumluluk bölgelerinde kontrolller yapılmaya devam edilmektedir.

Valiliğimiz koordinasyonunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.







