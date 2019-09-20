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Valilikten taş ocağı ile ilgili açıklama

Kocaeli Valiliğince, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen 13 hektarlık taş ocağı alanının ticari amaçlı olmadığı, taş ocağından çıkarılan malzemelerin Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

Valilikten taş ocağı ile ilgili açıklama

20 Eylül 2019 Cuma 09:11

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul-Kocaeli ve Sakarya trafiğini oldukça rahatlatması beklenen, iki kıtayı birleştiren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devamı olan ve 2020 yılında tamamının hizmete açılması planlanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesimi çalışmaları kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan ve yapılan araştırmalar sonucu teknik raporlar doğrultusunda istenilen malzemenin, özellikleri ve kalitesi bakımından sadece Kandıra ilçesi Babaköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunduğu belirtildi. 

Açıklamada, bu kapsamda Valiliğin uygun görüşleriyle Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce bahse konu saha için ruhsat düzenlendiği kaydedildi. 

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen 13 hektarlık taş ocağı alanının, ticari amaçlı olmadığı, kamu hizmetinde kullanılmak üzere tahsis edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kandıra Babaköy'de yer alan Kaya Mezarları ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü elemanlarınca yapılan incelemeler neticesinde, almış oldukları kurul kararına göre 'Bölgede bulunan kaya mezarlarının ruhsat sınırları dışında kaldığı, kuş uçuşu 310 metre mesafede olduğu tespit edilmiş, bahse konu ruhsat sahasında çalışma yapılmasında sakınca bulunmadığı' belirtilmiştir. Söz konusu kaya mezarlarının ve tarihi dokunun çalışmalardan zarar görmemesi için de her türlü tedbir alınmıştır. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılı ağustos ayı itibarıyla işletime açılan taş ocağının çalışmaları esnasında tarihi dokunun bozulmaması ve taş ocağı alanı dışında çevreye zarar verilmemesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir."

Bölgedeki çalışmalar esnasında toplam 2 bin 159 adet meşe ağacının kesim için işaretlendiği bildirilen açıklamada, "İşaretlenen ağaçların 803 adedi 20 santimetre çapı üzerinde olup, kalan bin 356 adedi ise ince çap olarak tabir ettiğimiz 20 santimetre çapı altındadır. Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kurtköy-Akyazı (Bağlantı Yolları Dahil) kesimi çalışmaları tamamlandıktan sonra ruhsat iptal edilecek ve bölge için Çevre Uyum Planı hazırlanarak, yeniden ağaçlandırılacaktır." ifadesi kullanıldı. 


AA
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