Valimiz Sayın Seddar Yavuz’un 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Mesajı

1 Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu Türk Denizciliğinin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. 96 yıldır da ülkemizde 1 Temmuz günü, “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanmaktadır.





Denizler taşımacılık, yatçılık, kıyı tesisleri ve su sporları ile turizm gibi sektörlerdeki önemli yeri yanında, ülke savunmasında da önemli bir yere sahiptir. Ülkemizin de denizlerde sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiğimiz yeri alması için devletimiz bütün imkânlarını seferber etmektedir.





Üç tarafı denizlerle çevrili, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi iki önemli boğaza sahip ülkemizin jeopolitik açıdan büyük önem arz eden konumunu, şüphesiz denizciliğimiz açısından da en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Bugün uluslararası rekabete açık denizcilik sektörü, büyüyen deniz ticaret filosuyla, güçlenen alt yapısıyla, modern tesisleriyle ülke ekonomisine önemli katkı yapmaktadır.





Deniz ve denizci kenti olan Kocaeli, ülke için katma değer yaratmada çok önemli bir işlevi bulunmaktadır. Deniz ulaşımındaki imkânlardan dolayı yatırımcılara ilimizde yatırım yapmak avantajlı gelmektedir. Bu avantajlı konumu ile birlikte denizcilik sektörünün güçlenen altyapısı, modern limanları, tersaneleri ve büyüyen deniz ticareti filosuyla her geçen gün ülke ekonomisine katkısı artmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle hayatını denizlerde kaybeden deniz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, Türk denizciliğinin gelişmesinde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize şükranlarımı sunuyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.