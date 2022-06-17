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Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un Babalar Günü Mesajı

Toplumun çekirdeği olan aile, toplumsal değerimizin yaşatıldığı, kültür ve geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı en önemli sosyal yapıdır. Toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direği olan babalar aynı zamanda aile için saygı, sorumluluk, güven ve güvence sembolüdür.

Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un Babalar Günü Mesajı

17 Haziran 2022 Cuma 21:06


Aile içerisinde üstlenmiş oldukları bu görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran babalarımız, çocuklarının geleceğini güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler.


Bizleri yaşama hazırlayan, her zaman bizlere destek olan, sevgisi ve hoşgörüsünü bizlerle paylaşan babalarımız, vazgeçilmez değerimiz ve hayat zenginliğimizdir. Bu bakımdan babaların sadece bu özel günde değil her zaman gönüllerinin hoş tutulması, babalarımıza karşı sevgi ve vefa duygusunun bir gereğidir. 


Bu anlamlı günde, evlat acısıyla yürekleri dağlanmış şehit babalarımızın acılarını paylaşıyor, Allah’tan sabır diliyor, şehitlerimizden bizlere emanet kalan ve bugünü buruk karşılayan yavrularımız başta olmak üzere babasız büyümek zorunda kalan yetimlerimize sahip çıkılmasının, onların yüzlerinin güldürülmesinin önemli olduğuna inanıyor, tüm yetimlerimizi sevgi, şefkat ve muhabbetle kucaklıyorum.


Bu duygu ve düşüncelerle; fedakarlığın ve merhametin simgesi, evlatlarının kahramanı, kocaman yürekli tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyor, ebediyete irtihal etmiş babalarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.
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