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Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı

Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan Ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandili’ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz.

Valimiz Sayın Seddar Yavuz'un Üç Aylar ve Regaip Kandili Mesajı

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:55


Allah’ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, içerisinde barındırdığı önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmalıyız.

Yüreklerimizi kin ve nefret duygularından arındırmak, dostluklarımıza daha da önem vermek için bu mübarek ayları ve geceleri büyük bir fırsat olarak görmeliyiz.

Feyzin, bereketin ve güzelliklerin yoğun olarak yaşandığı, yapılan duaların, dileklerin kabul edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yüksek seviyeye ulaştığı bir zaman dilimi olan mübarek ayları fırsat bilerek aramızdaki çekişmeleri ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, elimizi ve gönlümüzü herkese açmalı, insani meziyetlerimizin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz.

Yüce Allah’a daha derin bir şükür imkânı bulacağımız, insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını umut ediyorum.

Bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket, sağlık ve huzur getirmesini yüce Allah’tan diliyor, Kocaelili hemşehrilerimin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Regaip Kandili’ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı can-ı gönülden diliyorum.

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