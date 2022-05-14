Varank: Güçlü sanayimiz alternatif üretim üssü olabileceğini tüm dünyaya ispat etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze'de Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Kimya Teknoloji Merkezi imza törenine katıldı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle Kimya Teknoloji Merkezi yapımı için imzalar törenle atıldı. Açılacak merkezin sektörün ihtiyacı olan test-analiz süreçlerini hızlandıracağını söyleyen Bakan Varank, "Bu merkez ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltma noktasında önemli bir boşluğu dolduracak. Kimya sektörü temsilcilerimiz burada, onlar çok daha iyi bilirler. İhracatçılarımız şu anda, 50'ye yakın test ve analiz için yurt dışından hizmet almak zorunda kalıyor. İnşallah bu merkez faaliyete geçtiğinde, sektörde ihtiyaç duyulan 209 test, yerli ve milli imkanlarla, uluslararası standartlara uygun şekilde burada yapılacak. Üreticilerimiz zamandan tasarruf ederken maliyetlerini de düşürebilecekler” diye konuştu.

Merkezin sektöre eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunacağını ifade eden Bakan Varank, “Bu laboratuvar hizmetleri elbette kıymetli. Ama merkezin fonksiyonu sadece bundan ibaret olmayacak. Burası, sektöre çok kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak nitelikli bir Ar-Ge merkezi şeklinde tasarlanıyor. Dolayısıyla, sektördeki teknik ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine önemli katkılar sunacak. Merkezin bir diğer kritik özelliği de bünyesinde bir kuluçka merkezi kurulacak olması. Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olacak bu merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi start-uplar filizlenecek. Her yönüyle stratejik öneme sahip bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.





‘İHRACATTA HER AY YENİ BİR REKOR KIRIYORUZ’

Her ay ihracatta rekor kırıldığını söyleyen Bakan Varank, konuşmasına şöyle devam etti:



