Giresun’da ormancılık tarihi ve Doğu Karadeniz Bölgesinin vatan olmasında ormanların önemi konulu belgesel çekimlerimize, bölgede devam ediyoruz.

Bugün ata, dede memleketimdeyim. Dünyaya geldiğim babam, anam ve halamla en güzel çocukluk yıllarımı geçirdiğim ata memleketim Giresun Espiye Soğukpınar Beldesi Dikmen Mahallesi Gıran mevkiindeyiz.

75 yıllık baba evinin bahçesini adeta koruma altına aldım. Fındık ve meyvenin dışında bölgede yetişen tüm ağaçlar bulunuyor.

Orman Bölge Müdürümüz Ahmet Güneş Bey ve Espiye Orman İşletme Müdürü Mutluhan Bey’e beldemize hoş geldin diyor, misafirlerimize 75 yıllık baba evimizin önündeki fındık bahçesinde elma, taflan, kiraz, töngel ağacı altında semaver çayı ve dünya markası organik Giresun fındığı ikram eden kardeşim Ali Haydar Kahraman’a teşekkür ediyorum.

Biz çaylarımızı birçok meyve ve değişik ağaçlarla süslü çocukluğumun geçtiği evimin bahçesinden yudumlarken, geçtiğimiz yıllarda çektiğim Vatan Yahut Fındık Belgeselimiz ile sizleri baş başa bırakıyorum.

https://m.youtube.com/watch?v=1qok1FxfKsM

Ormanlar vatanın süsü ve geçim kaynağıdır. Vatan ve Orman Belgeselimizi birlikte izleyelim.

https://youtu.be/Do70LAu4T5o

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Ormanlar Vatanımızın Süsü ve Geçim Kaynağıdır

Bal ormanları ile köyler kalkınacak, terk edip gittiğimiz köylerimiz yeniden canlanacak.

Korona vebası salgınında köyler ve doğal hayat önemli hale geldi. Büyükşehirlerden köylere geri dönüş başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü, Giresun ve Ordu bölgesinde orman köylüsünü kalkındırma hamlesi başlattı.

Bal ormanlarından, Gebze Gazetesi ve Devri Alem TV olarak canlı yayın yaptık.

https://fb.watch/5T-1pgkYWJ/

Arıcılık Teşvik Ediliyor

Bölgede bal ormanları kurarak arıcılık teşvik ediliyor. ORKÖY aracılığı ile arıcılara kredi verip, arıcılık faaliyetini rahat yapabilmeleri için imkanlar meydana getiriliyor.

Bir çok kanalda yayınlanan Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak, Ordu ve Giresun bölgesindeki bal ormanlarını gezerek, belgesel çekimi yaptık.

Bal ormanlarındaki envai çeşit çiçekten elde edilen organik bal, büyük ilgi görüyor. Orman gülü ve kestane balları koronaya karşı vücudun bağışıklığını artırılıyor.

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Ormanlar Sayesinde Vatan Olan Bölge Doğu Karadeniz

Doğu Karadeniz bölgesinin vatan olmasında Horasan Erenlerinin bölgeye gelip yerleşmeleri önemlidir. Bölgenin kurucu beyleri de olan Horasan Erenlerine, devlet adamları ormanlar vakfetmişlerdi. Birçok köyde Horasan Erenini türbesi bulunuyor.

Arpacık da Ocak Dede Türbesi

Giresun Orman Bölge Müdürü Sayın Ahmet Güneş Bey ile Kafkas Cephesi Harşit Savunmasının Karargah Merkezi Espiye Arpacık Köyü’nde, bölgeyi vatan yapan Horasan Ereni Ocak Dede’nin türbesini ziyaret edip, Fatiha okuduk.

Kafkas Cephesi Harşit Savunması ile ilgili www.gebzegazetesi.com da yazdığım yazının linkini sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1204&t=makale

Şehitler Mesire Alanı

Orman Genel Müdürlüğü’nün, Harşit Irmağı Vadisi’nde Kafkas Cephesi şehit ve gazileri için, Şehitler 100. Yıl Mesire Alanı yapması takdirle karşılanıyor.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com da yayınlanan makalemiz.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4338&t=makale

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Arpacık Köyü ile ilgili ulusal basında yer alan videolu haber

https://www.dailymotion.com/video/x1xqysy

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Soğukpınar Belediye Başkanımıza Teşekkür Ederiz

Ata, dede memleketim Espiye Soğukpınar Beldesi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Eyice’yi makamında ziyaret ederek bilgi aldık.

Sayın Başkan, sosyal medya sayfasından ziyaretimizi şu cümlelerle paylaşmış.

“...Bugün beldemizde ziyarette bulunan Giresun Orman İşletme Bölge Müdürümüz ve Espiye Orman işletme Müdürümüz ile değerli abimiz araştırmacı gazetecimiz İsmail Kahraman’a nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim...”

Tekrar başkanımıza teşekkür ediyor, Vatan ve Orman belgeseli çekimlerimize Giresun ve Ordu’da devam ediyoruz.