Vatan Yahut Fındık Belgeseli

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman, belgeselin uzun araştırmalar sonucu çekildiğine dikkat çekerek yapılan arka plan çekimleri ve araştırmaların herkes tarafından kullanılıp yararlanılması için

adlı web sayfasında kamuoyu ile paylaşıldığını, belgeselde kullanılan kaynak kitap ve belgelerin Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü olurları ile Gebze’de kurulan Özel İlim Kültür Ve Tarih Araştırmaları Merkezi