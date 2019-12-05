Vatandaş Talep Etti, Sahil Parkına Oyun Grubu Kuruldu

ÇOCUK OYUN GRUBU VE FİTNESS SETİ KURULDU
Halıdere sahil parkının bulunduğu bölgede oturan vatandaşların talebi üzerine, parkın bitiş kısmına çocuk oyun grubu ve spor aletleri inşa edildi. İki kuleli olan oyun grubunda salıncak ve tahterevalli de yapıldı. 6 metreküp kumun serildiği oyun grubunun hemen yanına spor aletlerinden oluşan fitness seti kuruldu.
BÜYÜKŞEHİR SAHİL PARKLARINA ÖNEM VERİYOR
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahil parkları, Kocaeli’nin birçok ilçesinde bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve güzel bir çevrede gezip gönüllerince vakit geçirebilmesi için il genelindeki tüm sahil parklarında temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız bir şekilde gerçekleştiriyor.