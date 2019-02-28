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Vatandaşın Artık Yüzü Gülecek

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Avukat Recep Dursun seçim çalışmalarına devam ederken aynı zamanda ev ziyaretlerini sürdürüyor. Mevlâna Mahallesine konuk olan Recep Dursun, burada seçim çalışmalarını ve projelerini anlattı.

Vatandaşın Artık Yüzü Gülecek

28 Şubat 2019 Perşembe 12:47

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediye Başkan Adayı Recep Dursun yaklaşan yerel seçimler öncesinde durmak bilmiyor. Seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerine devam eden Başkan Adayı Recep Dursun, Mevlâna Mahallesinde ev ziyareti gerçekleştirdi. İlçe Kadın Kolları Başkanı Yaşa Erdoğan’ın da katıldığı program yaklaşık iki saat sürdü. Gebze’de her açıdan hizmet eksikliği olduğunu söyleyen Recep Dursun, “Vatandaş hizmet alamıyor.” dedi.

Gebze’de vatandaşın nefes alamadığını vurgulayan Başkan Adayı Recep Dursun, “Gebzeliler hizmet alamıyor. Vatandaş mutsuz ve umutsuz. Bu kentte yaşamak günden güne zorlaşıyor. Çocuklarımızın oyun oynayacağı alanlar nerede? Parklar yapıldı, akşam saat sekizden sonra hangi birinde oturabiliyoruz? Hangi park güvenli? Çamlık Parkımız vardı, halktan uzaklaştırdılar. Kent Meydanı tanınmaz halde.” şeklinde konuştu. 

Her mahalleye kreş sözünü hatırlatan Recep Dursun, “Her mahallede kreşlerimiz olacak. Kadınlarımızın soluk almaya ihtiyacı var. İşi olduğu zaman çocuğunu kreşe bırakabilecek. Her mahallede bu projeyi hayata geçireceğiz. Cenazelerimiz oluyor. Yaz var, kış var. Taziye evi uygulamamızı her mahallede uygulayacağız. Mahalle Meclisleri bize ne sunarsa bizler de o hizmetleri gerçekleştireceğiz. Dayatma yapmayacağız. Gebzeliler artık gülecek.” diyerek sözlerini tamamladı.

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