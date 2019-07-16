Vatandaşlar meydanları doldurdu







Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Müftülüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince düzenlenen, İzmit Milli İrade Meydanı'nda binlerce vatandaşın katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hüseyin Aksoy, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'de hain bir darbe girişimi yaşandığını anımsattı.

15 Temmuz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destan olduğunu ifade eden Aksoy, "Gelişmekte ve bu hedeflere hızla ilerlemekte olan Türkiye Cumhuriyeti'ni engellemeye dönük iç ve dış mihraklar terör ile elde edemediklerini, 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe teşebbüsü ile gerçekleştirmeye çalışmışlardır. Bu darbe teşebbüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatandaşlarımızın alanlara inmesiyle, vatansever silahlı kuvvetler ve emniyet mensuplarının üstün gayretiyle önlenerek, yeniden bir dirilişe imza atılmıştır." diye konuştu.

Aksoy, 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, Türk milletinin ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırdığını vurguladı.







Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Kocaeli'de de milli iradeye sahip çıkan, demokrasi nöbeti tutan tüm Kocaeli halkına, kişi ve kurumlara teşekkür eden Vali Aksoy, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ile asil milletimizin destekleriyle ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütüne karşı mücadeleden asla taviz vermeyecektir. Birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyorum."



"15 Temmuz'da tarihimizin en büyük ihanetini yaşadık"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 15 Temmuz'da tarihin en büyük ihanetinin yaşandığını söyledi.

Büyükakın, şunları dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti, öyle bir coğrafyada ki hem iç hem de dış mihraklar tarafından sürekli olarak sahip olunmak istenen bir konumda. Bu coğrafyada ilelebet payidar olarak yaşamak bizim memleketimiz kadar kimseye yar olmamıştır. 1071'de girdiğimiz bu coğrafyadan uzaklaştırılmaya çalıştılar, bazen içeriden bazen dışarıdan sayısız komplolara maruz kaldık ama bu millet şehit olmayı, gazi olmayı göze alarak bu komplolara izin vermedi."

Türk milletinin, 15 Temmuz'da sokaklara, meydanlara çıkarak darbe teşebbüsünü püskürttüğünü ve nöbetlere koştuğunu belirten Büyükakın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz tarihi, aziz milletimizin kahramanca kazandığı Çanakkale Zaferi gibi, İstanbul'un fethi gibi asla akıllardan çıkarılmaması gereken bir tarihtir. Yine 15 Temmuz'da bu komplolardan biri yaşandı. Sinsice devletimizin içine girip iki yüzlü davranarak bu milletin evlatlarının zihinlerini ele geçirmeye çalıştılar. 3 yıl önce bugün kanlı hain girişimle Meclisimizi bombaladılar, evlatlarımızın canlarına kastettiler. Yurt savunmasında kullanılması gereken silahları milletimizin kendisine tuttular.”

Büyükakın, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet, gazilere hayırlı ömürler diledi.



251 öğrenciden koreografi

Konuşmaların ardından Eyüp Sultan İmam Hatip Hafızlık Proje Ortaokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Lisesi'nden 251 öğrencinin, platform üzerinde "Şehitler Vatanı" koreografisi ile oluşturdukları "Türkiye haritası ile içindeki Türk bayrağı" büyük beğeni topladı.

Ayrıca, vatandaşların ve öğrencilerin, 15 Temmuz ve tüm şehitler için indirdiği hatmin duası İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından yapıldı.

İnternet ortamında düzenlenen "Bir Yasin de Sen Oku" kampanyası ile de şehitler için 251 bin Yasin-i Şerif okunduğu bildirildi.

Programda vatandaşlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı izledi.

Daha sonra programda sanatçılar Uğur Işılak ve Ömer Karaoğlu sahne aldı.

Etkinliğe Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, belediye başkanları, Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, teknik kadro ve futbolcular, siyasi partilerin il başkanları ve temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Kentteki camilerden selalar okundu.

AA