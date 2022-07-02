Vatandaşlardan Büyükakın’a, “Biz dua ordusuyuz, sizler hizmet ordusu”





“SAMİMİYETLE ORTAYA KOYDUĞUMUZ ESERLER HALKIMIZIN TAKDİRİNİ ALIYOR”

Fatih Camisinde vatandaşlarla birlikte çay içen ve sohbet eden Başkan Büyükakın, Başiskeleli hemşerilerinin güzel sözlerine ve temennilerine de, “Milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Samimiyetle ortaya koyduğumuz eserler halkımızın takdirini alıyor. Halkımızın daha fazla duasına talibiz. Çok şükür dualarını da alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kadroları da vatandaşına hizmet etmek ve dua almak için gayret etmektedir” ifadelerini sarf etti.





“TEK ARZULARI VAR, TÜRKİYE BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMASIN”