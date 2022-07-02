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Vatandaşlardan Büyükakın’a, “Biz dua ordusuyuz, sizler hizmet ordusu”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başiskele ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlar, “Biz dua ordusuyuz, sizler hizmet ordususunuz” ifadelerini sarf etti.

Vatandaşlardan Büyükakın'a, 'Biz dua ordusuyuz, sizler hizmet ordusu”

02 Temmuz 2022 Cumartesi 12:20

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Eyüp Sultan Caddesi’nde yer alan Fatih Camisi cemaatiyle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, Başiskele ve Kocaeli’ne dair talep ve önerileri de yerinde dinledi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti ilçe Başkanı Mustafa Koral’ın da yer aldığı birliktelikte vatandaşlar, “Hizmetlerinizden memnunuz. Biz dua ordusuyuz, sizler hizmet ordusu. Sizlerden Allah razı olsun. Çalışmaya, hizmet etmeye devam edin.” ifadelerini sarf etti.

“SAMİMİYETLE ORTAYA KOYDUĞUMUZ ESERLER HALKIMIZIN TAKDİRİNİ ALIYOR”
Fatih Camisinde vatandaşlarla birlikte çay içen ve sohbet eden Başkan Büyükakın, Başiskeleli hemşerilerinin güzel sözlerine ve temennilerine de, “Milletimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Samimiyetle ortaya koyduğumuz eserler halkımızın takdirini alıyor. Halkımızın daha fazla duasına talibiz. Çok şükür dualarını da alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kadroları da vatandaşına hizmet etmek ve dua almak için gayret etmektedir” ifadelerini sarf etti.

“TEK ARZULARI VAR, TÜRKİYE BAĞIMLILIKLARDAN KURTULMASIN”
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, daha sonra Başiskele’nin sevilen isimlerinden Ahmet Sarı’yı AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve beraberinde ki heyetle de ziyaret etti. Burada ki sohbetlerde, “Türkiye'nin geleceği, batının ve ülkemizin gelişmesi ile kalkınmasını istemeyenlerin elinde olsun isteyenler var. Tek arzuları var, Türkiye bağımlılıklardan kurtulmasın. Ama başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, enerjide, yüksek teknolojide ve her alanda dışa bağımlılıktan sıyrılarak, güçlü bir konuma geliyor. Bunun için bizlerde ne kadar daha çok çalışırız bunun için çabalıyoruz. Saolun sizler gibi necip milletimiz de bize sahada her türlü desteği veriyor. Şunu da bir kez daha ifade etmek isterim ki bizler başka gündemlerin peşine takılmadan sadece işimize bakıyoruz. Sonuçta milletimizin duasını alıyoruz” ifadelerini sarf etti.
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