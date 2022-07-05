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Yaşar Çakmak koronavirüse yakalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak koronavirüse yakalandı

Yaşar Çakmak koronavirüse yakalandı

05 Temmuz 2022 Salı 11:22

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Çakmak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Değerli arkadaşlar merhaba, CORONA bitmemiş. Nihayet bizi de yakaladı.

Muhtemelen eşimden geçti. O bugün 4.gün hasta. İlk gün biraz ağırdı. Benimde tahminim muhtemelen öyle olur. Aşı olmuştuk.

Dün Darıca ilçe sağlıkta test oldum. Covid pozitif. Dünü halsizlik, ağrı, üşüme, uyuma vs. ile geçirdim. Bugün biraz daha iyiyim.

Hayır dua beklerim.
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