banner748
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

79 yaşındaki kadın yakınları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

26 Nisan 2022 Salı 10:22

 Olay, İzmit Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 5. katında yalnız yaşayan 2 çocuk annesi Serap Mete’den (79) haber alamayan yakınları kontrol etmek için eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. Serap Mete’nin hayatından endişe eden yakınları polis ekiplerine haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde buldu. Polis ekipleri tarafından adrese çağrılan sağlık ekipleri, Mete’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Serap Mete’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için  Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor
Protokol şehitlikleri ziyaret etti Protokol şehitlikleri ziyaret etti
Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz
Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı
Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a Ziyaret Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
''Vakıf Haftası Etkinlikleri'' 9-15 Mayıs 2022 haftasında Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü...

Haberi Oku