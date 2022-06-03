Yaz geldi çalışmalar hızlandı

Darıca Belediyesi, ağır geçen kış aylarında tahrip olan yollarda bakım onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte adeta seferberlik ilan eden ve ilçenin dört bir yanında çalışma başlatan Darıca Belediyesi, asfalt yama ve parke, bordür çalışmalarına ağırlık verirken özellikle Lokman Hekim Caddesi, Battal Gazi Caddesi ve Sanayi Caddesi gibi işlek caddelerde de yolları tamamen yenileyerek daha konforlu hale getiriyor. Ana caddelerin yanı sıra ara sokaklarda da hummalı bir şekilde çalışan Darıca Belediyesi, ara sokakları da parke taşlarıyla konforlu hale getiriyor.
KALDIRIMLAR YENİLENİYOR
Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için bozuk yol kalmaması adına hummalı bir şekilde asfalt çalışmalarını devam ettiren Darıca Belediyesi, yol çalışmalarının yanı sıra kaldırımlarda da yenileme çalışmaları yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok noktasında asfalt çalışmalarıyla birlikte kaldırım yenileme, kilit parke yol tamiratı gibi çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürüyor. Vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanması için başlatılan yenileme çalışmalarında farklı noktalarda eskiyen ve bozulan kaldırımlar daha konforlu hale getiriliyor.
DARICA ÇİÇEKLERLE SÜSLENİYOR
Öte yandan Darıca Belediyesi, tüm bu çalışmaların yanında havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçelere mevsimlik süs bitkisi ve çiçek ekerek kenti güzelleştiriyor. Parklarda ve kavşak noktalarında çeşitli tür cinsten mevsimlik çiçek ve süs bitkileri diken Park Bahçeler müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında çalışmaya başladı. Dikilen çiçeklerle cadde ve kavşak noktaları rengarenk görüntüye kavuştu. İlçe genelindeki kavşak noktaları, orta refüj, parklarda ve sahillerde devam eden çiçeklendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.