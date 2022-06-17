YEDEP’te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek

Kocaeli’de toplum yararına yapılan çalışmaların uygulanması ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma anlayışına dayalı sosyal yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak için, Kocaeli Kent Konseyi’nin hayata geçirdiği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında uygulanan STK Hibe Programı proje başvuru sonuçları açıklandı. Buna göre başvurular arasından 81 yerel proje hibe desteği almaya hak kazandı.





PROJE KONULARI

YEDEP kapsamında bu yılın mart ayında Gebze ve İzmit’te STK’lara yönelik yapılan bilgilendirme toplantılarının ardından 1 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında proje başvuruları alınmıştı. Hibe programına Kocaeli genelinde toplam 111 Sivil Toplum Kuruluşu, ‘’Gençlik, Kültür ve Sanat, Sosyal İçerme, Kent Tanıtımı ve Turizmi, İstihdam ve Eğitim, Hemşericilik ve Kentlilik Bilinci, Sağlık ve Sosyal Hizmet, Aile ve Kadın, Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Afet Yönetimi’’ konularında proje hazırlayarak başvuruda bulundu. Kent Konseyine sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı ve 111 projeden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmeye alındı. Programa sunulan 111 proje her biri bağımsız değerlendiriciler tarafından incelendikten sonra 81 proje hibe desteği almaya hak kazandı.





HİBE SÖZLEŞMESİ UYARISI