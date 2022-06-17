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YEDEP’te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek

Büyükşehir’in desteğiyle Kocaeli Kent Konseyi tarafından Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırlanan YEDEP’te 81 proje hibe desteği almaya hak kazandı

YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek

17 Haziran 2022 Cuma 11:30

 Kocaeli’de toplum yararına yapılan çalışmaların uygulanması ve yerel düzeyde sürdürülebilir bir kalkınma anlayışına dayalı sosyal yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamak için, Kocaeli Kent Konseyi’nin hayata geçirdiği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında uygulanan STK Hibe Programı proje başvuru sonuçları açıklandı. Buna göre başvurular arasından 81 yerel proje hibe desteği almaya hak kazandı.

PROJE KONULARI
YEDEP kapsamında bu yılın mart ayında Gebze ve İzmit’te STK’lara yönelik yapılan bilgilendirme toplantılarının ardından 1 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında proje başvuruları alınmıştı. Hibe programına Kocaeli genelinde toplam 111 Sivil Toplum Kuruluşu, ‘’Gençlik, Kültür ve Sanat, Sosyal İçerme, Kent Tanıtımı ve Turizmi, İstihdam ve Eğitim, Hemşericilik ve Kentlilik Bilinci, Sağlık ve Sosyal Hizmet, Aile ve Kadın, Doğa Çevre ve Hayvan Hakları, Afet Yönetimi’’ konularında proje hazırlayarak başvuruda bulundu. Kent Konseyine sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı ve 111 projeden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmeye alındı. Programa sunulan 111 proje her biri bağımsız değerlendiriciler tarafından incelendikten sonra 81 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

HİBE SÖZLEŞMESİ UYARISI
Proje başvuru sonuçları, hibe almaya hak kazanan STK’lara mesajla iletildi ve sivil dünya Kocaeli web sitesinde duyuruldu. Hibe sözleşme işlemlerinin tamamlanması için davet edilen ve kabul listesinde adı geçen STK’ların verilen randevu tarihi ve saatinde Kocaeli Kent Konseyine başvurarak hibe sözleşmesi imzalamaları gerekiyor. Hibe almaya hak kazanan projelere ilişkin açılış ve tanıtım töreni ile proje koordinatörlerine yönelik uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gereken prosedürlerle ilgili olarak ‘Hibe Uygulama Eğitimi’ düzenlenecek.
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