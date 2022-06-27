Yelken yarışlarında ödül heyecanı

32 SPORCUYA ÖDÜL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesi'nin son gününde yarışlar hava şartları nedeniyle yapılamadı. Cumartesi günü gerçekleştirilen yarışların sonuçlarına göre 8 kategoride dereceye giren 32 sporcuya ödülleri verildi. Ödül törenine Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül, Kocaeli Yelken İl Temsilcisi Tahir Tarım, KOÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Atalı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, sporcular ve aileler katıldı.





OPTİMİST GENEL

Optimist Genel Kategorisinde İzmit Yelken Kulübü sporcusu Demir Özbal birinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Duru Demirdalmış ikinci, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Iraz Zehra Tom üçüncü, İzmit Yelken Kulübü sporcusu Can Er dördüncü, Derince Yelken Kulübü sporcusu Defne Tan beşinci oldu.





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