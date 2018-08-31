Yeni Kocaeli Stadyumu için toplu taşıma seferber oldu

1 Eylül Cumartesi günü Kocaelispor ile Fatsa Belediyespor arasında saat 20:00’de başlayacak olan futbol müsabakası için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile seferber oldu. Büyük ilgi görmesi beklenen futbol müsabakası için vatandaşların stadyuma ulaşımı konusunda sıkıntı yaşamamaları amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor. Stada ulaşımı rahatlatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi, iki yeni otobüs hattını Kocaeli halkının hizmetine sundu.

İKİ YENİ HAT ve TRAMVAY AKTARMALI RING SEFERLERİ

İlimizdeki vatandaşların stadyuma ulaşımların sağlanması, özelliklede ilçelerimizdeki ikamet eden vatandaşların aktarma yapmadan tek bir toplu taşıma aracı ile stadyuma ulaşmalarını sağlamak için iki yeni otobüs hattı hizmete açılmıştır. Kocaeli stadyumunda maç olduğu günlerde vatandaşlarımıza hizmet verecek olan bu hatlar, vatandaşlarımıza bölgedeki mevcut ücret tarifeleri ile hizmet verecek olup, ilave bir ücret talep edilmeyecektir.

BELİRLİ SAATLERDE RİNG SEFERİ

Yeniz hizmete alınan hatlardaki 150KS ve 750KS otobüsleri 17:00’den itibaren 18:00’a kadar yolculuk talebine göre sefer yapacak. Ayrıca Tramvay ile gelecek olan vatandaşlarımız için Otogar – Kocaeli Stadı arasında çalışacak olan Tramvay Aktarmalı Ring Seferleri (15KS) de hizmet verecek. 15KS ring seferleri ise 17:00 - 20:00 saatleri arasında kesintisiz olarak çalışacak.

MAÇ İÇİN ÖZEL HALK OTOBÜSLERİDE SEFERBER EDİLDİ

12 ilçede toplu taşıma hizmeti sağlayan kooperatifler de Büyükşehir Belediyesi ile birlikte son duraklarına ilave olarak maç günü Kocaeli Stadyumuna kadar ulaşım hizmeti sağlayacak. Bu seferlerden ilave bir ulaşım ücreti talep edilmeyecek. Maç günü Stadyuma kadar hizmet verecek olan sınırlı sorumlu kooperatifler ve çalışacak araç sayıları aşağıdaki şekilde olup, ilçelerden hizmet veren toplu taşıma araçlarının izleyecekleri güzergah bilgileri ile indirme ve bindirme noktaları resimlerde gösterilmektedir. Ayrıca araç doluluk oranlarına göre ilave seferler düzenlenecektir.