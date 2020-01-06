Yeni Umut, Umut Veriyor

Gebze Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat caddesi üzerindeki modern okul binasında yapılacak olan sınavlar sonrası öğrenciler hem sınavda son durumlarını öğrenebilecek hem de ilkokul 3-4-5 ortaokul ve Anadolu lisesi ve Fen Liselerine yüzde yüze kadar burslu kayıt yaptırabilecekler.

Sınav sonuçları 20 Ocak 2020 tarihinde okulun web sitesi üzerinden duyurulurken, velilere bireysel olarak da bildirilecek. Sınav soruları, her sınıf düzeyi için: 31/12/2019 tarihine kadar olan MEB müfredat konularını kapsayacağı da belirtildi.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Sınava girecek öğrencilerin başvuruları okulun https://basvuruyeniumut.k12net.com adresinde bulunan TC Kimlik No bölümüne TC kimlik numaraları girilerek yapabilirken, Yeni Umut Okulları kampüsünde kimlik belgesi ile şahsen de yapılabilecek.

Okul yetkilileri, başvurularını yapan bu sene 4, 5, 6 ve 7. Sınıflarda okuyanların 11 Ocak Cumartesi 1.Seans 10.00, 2.Seans 13.00, 3.Seans 16.00’da, 3, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflarda okuyan öğrencilerin de 12 Ocak Pazar 1.Seans 11.00, 2.Seans 14.00’te sınava girebileceklerini belirttiler.