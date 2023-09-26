Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç Mevlid Kandili Mesajı

İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olan Fahr-i Kainat Efendimizin yeryüzünü şereflendirişi önemli gelişmelere sebep olmuş, alemlere rahmet, tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmiştir. Adaletle yönetilen barış ve huzur dolu bir dünya, ancak O’nun getirdiği ilahi prensipler üzerine inşa edilebilir. Bu vesilesiyle kutladığımız bir Mevlid Kandili’ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Böyle müstesna geceler hepimiz için birer fırsattır. Peygamber efendimizin güzel ahlakını, örnek hayatını ve eşsiz mücadelesini örnek almalı, insanlığın kurtuluş reçetesi olan ilahi prensiplerini hayatımıza hâkim kılmak için çalışmalıyız.





Bugün ırkçı emperyalizmin esareti altında, kan ve gözyaşına boğulmuş insanlığın kurtuluşu ancak O’nun rehberliği ile mümkün olacaktır. Âlemlerin O’nun yüzü suyu hürmetine yaratıldığını unutmamak gerek. Böyle bir peygamberin ümmeti olmanın bir insanın sahip olabileceği en büyük şeref olduğunu bilmeliyiz. Müslüman olma şerefinin aynı oranda vebal ve sorumluluk gerektirdiğini bunun için kendimizi kurtarmak yetmez.

Bir Müslüman olarak bütün insanlığı kurtarmakla mükellefiz. Huzur, barış, refah ve adalet dolu bir dünyayı kurmakla yükümlüyüz. Hayra motor şerre fren olmalıyız. Yanlışın yerine doğruyu, çirkinin yerine güzeli, kötünün yerine iyiyi, sömürünün yerine adaleti, kaosun yerine huzuru, kavganın yerine kardeşliği hâkim kılmak için gece gündüz çalışmalıyız.

Bu gece günahlarımızın affı için dua edelim. Bu gece O’na layık bir ümmet olabilmek için dua edelim. Cenab-ı Hakk’ın bizlere, İslam âleminin birlik ve beraberliğini sağlayacak şuur ve gücü vermesi için dua edelim. Dünyanın bütün mazlum ve mağdurlarının kurtuluşu için dua edelim. Güçlünün değil haklının hâkim olduğu bir dünya için dua edelim.

Bu temenni ile milletimizin ve İslam âleminin mübarek Mevlid kandilini kutluyor, bu müstesna gecenin İslam birliğinin kuruluşuna vesile olmasını diliyorum.