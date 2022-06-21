Yerli ve milli tünel açma makinesi Kocaeli’de kullanılacak Ürettiği tünel açma makineleri ile Türkiye'yi dünyada tünel açma makinesi (TBM) üreten sekizinci ülke konumuna getiren E-BERK, Karamürsel Su İletim Tüneli İnşaatı Projesi'nde kullanılmak üzere ürettiği yeni TBM'nin sunumunu gerçekleştirecek.

21 Haziran 2022 Salı 11:28