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Yerli ve milli tünel açma makinesi Kocaeli’de kullanılacak

Ürettiği tünel açma makineleri ile Türkiye'yi dünyada tünel açma makinesi (TBM) üreten sekizinci ülke konumuna getiren E-BERK, Karamürsel Su İletim Tüneli İnşaatı Projesi'nde kullanılmak üzere ürettiği yeni TBM'nin sunumunu gerçekleştirecek.

Yerli ve milli tünel açma makinesi Kocaeli'de kullanılacak

21 Haziran 2022 Salı 11:28

 Ürettiği tünel açma makineleri ile  Türkiye'yi dünyada tünel açma makinesi (TBM) üreten sekizinci ülke konumuna getiren E-BERK, Karamürsel Su İletim Tüneli İnşaatı Projesi'nde kullanılmak üzere ürettiği yeni TBM'nin sunumunu gerçekleştirecek. Türk mühendis ve teknisyenlerin emekleri ile üretilen yeni tünel açma makinesinin banttan indirme törenine ASO Başkanı Nurettin Özdebir, üst düzey bürokratlar, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri ve sektörün lider firmalarının temsilcileri katılacak. Etkinlik E-Berk AŞ. Anadolu OSB fabrikasında yapılacak. E-BERK'in Anadolu OSB'deki fabrikasında düzenlenecek törende, Kocaeli'ye önemli bir katkı sağlayacak olan projede kullanılmak üzere üretilen 3.25 metre çapında, 65 metre uzunluğunda ve 150 ton ağırlığındaki E3303 marka tek kalkanlı TBM tanıtılacak. Karamürsel Su İletim Tüneli İnşaatı Projesi'nde 2 yıl sürmesi planlanan tünel kazı çalışmaları kapsamında 2754 metre uzunluğunda kazı yapılacak.
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